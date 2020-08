A Liberty e o Banco Inter, por meio da Inter Seguros, renegociaram os termos do atual modelo de exclusividade dos produtos de seguridade nos balcões do Banco com extensão por mais 15 anos. O acordo, lançado em 2018, tem como objetivo oferecer à carteira de clientes da instituição financeira soluções mais inteligentes em seguros.

Com a expansão, os consumidores continuarão a ter acesso aos produtos desenvolvidos pela seguradora para os correntistas, disponíveis via aplicativo ou internet banking, com intermediação da corretora.

Atualmente, o Inter oferece atendimento de pós-venda exclusivo para esses clientes e uma total integração dos sistemas da seguradora, banco e sua corretora. Os correntistas têm acesso a ofertas exclusivas em seguros Auto, Residenciais, de Proteção Financeira, Prestamista (Vida), Viagem e de Assistência, em parceria com a Fácil Assist. Todos os produtos da Liberty disponibilizados têm contratação 100% digital, proporcionando soluções customizadas e uma experiência ágil e acolhedora aos segurados.

“Trata-se de mais um importante passo em nossa caminhada, um marco de todo planejamento que temos desenhado para os próximos anos. Reforçar a parceria com a Liberty é também um reconhecimento ao trabalho que todas as equipes vêm fazendo até aqui”, explica Paulo Padilha, CEO da Inter Seguros.

“Para nós, é extremamente importante atendermos às necessidades de todos os tipos de cliente, especialmente no ambiente digital que está em constante ascensão”, afirma Carlos Magnarelli, CEO da Liberty Seguros. “A possibilidade de expandir nossa atuação e atender novos perfis de clientes a partir desta parceria é extremamente gratificante e não poderíamos ter escolhido um melhor parceiro para essa etapa da nossa jornada”, completa.

