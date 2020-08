A crescente adesão dos consumidores pelos serviços e atendimentos digitais demonstram uma tendência que deve se consolidar definitivamente durante e após o período de pandemia que o mundo vivencia. Por isso, a Liberty Seguros investe em inovação e plataformas que descomplicam a rotina dos clientes e ampliam as opções de negócio para corretores. Atualmente, a companhia oferece mais de 20 funcionalidades em seu aplicativo e no Meu Espaço Cliente, seção do site da seguradora voltado exclusivamente para segurados.

No decorrer da quarentena ocasionada pela covid-19, grande parte dos clientes da seguradora optou por essas opções digitais de atendimento. Em autovistoria de sinistros, por exemplo, com a qual os consumidores podem reportar sinistros auto ou residenciais por meio do envio de imagens, o aumento da adesão foi de cerca de 70%. Além disso, a média de uso desse tipo de vistoria atualmente é superior a 2.700 casos mensais, sete vezes mais do que antes da quarentena. O mesmo aumento se repete para as auto vistorias prévias de automóveis, que nos últimos três meses, tiveram representatividade de 99,3% de todas as vistorias realizadas no período.

Além da autovistoria, a empresa oferece outras funções totalmente online em seu app. Há desde informações sobre as coberturas contratadas e manual do seguro, a opções de reprogramação de parcelas, pagamentos online, abertura e acompanhamento de sinistros, solicitações de assistência e outros.

Leia mais: Liberty Seguros lança terceira edição da Academia Digital

“A facilidade e agilidade oferecida nestes canais de atendimento são grandes diferenciais que podem ser destacados pelos corretores no contato com os segurados”, afirma Dennis Milan, diretor de operações e sinistros da seguradora. “Os consumidores estão buscando experiências cada vez mais simples e acolhedoras com as empresas e o nosso foco é atender a esses anseios”, completa.

N.F.

Revista Apólice