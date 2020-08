A Liberty Seguros anunciou hoje sua nova opção de atendimento digital via WhatsApp. A companhia, que há anos traça uma jornada de digitalização, vem investindo em formas de agilizar seus atendimentos para oferecer uma experiência rápida e de qualidade para todos os seus públicos.

A novidade está disponível para clientes e corretores da seguradora, que poderão contatar a empresa via Whatsapp, dependendo do caso a ser tratado. Cada um dos números será voltado especificamente para um certo canal, para que cada atendimento seja solucionado de forma exclusiva e direta.

Clientes terão a opção de reportar questões relacionadas à instalação de rastreador e sinistros para seguro de vida e residência. Além disso, os segurados também poderão enviar e receber arquivos para dar continuidade a algum processo em andamento.

Corretores parceiros da companhia poderão tirar possíveis dúvidas, além de contar com serviços exclusivos para eles, como atendimento sobre cotações bloqueadas de automóvel, exceto para produtos Exclusivo e Frota, e reanálise de propostas declinadas para automóvel, com exceção de Frotas novamente.

Para agilizar o processo, a triagem é realizada por robôs na mídia social, que encaminham os casos para os atendentes de acordo com o tema da solicitação. Sendo assim, todos os números para contato começam com 3206, com o final dependendo do público: 3206-1414 para segurados e 3206-1515 para corretores.

“A nova opção de atendimento via WhatsApp será positiva para a seguradora, pois gera praticidade, proximidade e agilidade, uma vez que o cliente poderá se comunicar com a companhia por meio de um aplicativo que já faz parte da sua rotina”, afirma Marcelo Amorim, diretor adjunto de Operações da empresa.

