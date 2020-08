A Liberty Seguros disponibilizou máquinas para oxi-sanitização de veículos em oficinas selecionadas de todo o país.

Mais de 90 oficinas em 15 estados no país já estão oferecendo esse serviço, essencial em um momento no qual a higiene torna-se um dos pontos centrais para o combate à pandemia do novo coronavírus. Todo o lucro gerado por essas lavagens será inteiramente dos prestadores de serviço e não da companhia.

O serviço é totalmente sustentável e gratuito para os segurados que visitarem as oficinas por conta de sinistros ocorridos com seus veículos, porém, podem ser oferecidos pelos estabelecimentos a outros clientes que desejarem higienizar seus veículos com o processo que usa ozônio para eliminar odores, bactérias, vírus, mofo e fungos em geral.

Além do apoio ao segurado e do comprometimento com procedimentos de higiene rigorosos nesse momento, a iniciativa da seguradora tem como objetivo apoiar pequenos negócios credenciados em suas redes de serviços, uma vez que a higienização pode ser um diferencial tanto para os segurados quanto para outros clientes e mais uma fonte de renda para os estabelecimentos.

“A empresa vem tomando diversas medidas para amenizar e contribuir ao controle da disseminação do novo coronavírus de forma segura e sustentável”, afirma Dennis Milan, diretor de Operações e Sinistros da companhia. “O novo serviço de Oxi-Sanitização é mais um desses projetos, que além de trazer uma maior segurança para os segurados e uma possibilidade de ampliação de negócios aos parceiros, cumpre com o Plano de Sustentabilidade da seguradora, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU “, completa.

N.F.

Revista Apólice