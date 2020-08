O IRB Brasil RE comunicou ao mercado a abertura do prazo para que acionistas possam subscrever as ações chamadas de “sobras”, depois do exercício do direito de preferência, encerrado no dia 12 de agosto. Em 8 de julho o Instituto anunciou a subscrição de ações ordinárias como parte de uma operação de aumento de capital privado da companhia.

No período de 18 a 24 de agosto acionistas que tiverem manifestado interesse na subscrição de sobras terão direito a adquirir 0,11101283 ação para cada papel que tiverem comprado durante o período de exercício do direito de preferência.

Durante o período do exercício de preferência, cerca de 100 mil acionistas subscreveram 300.083.857 ações ordinárias, volume que corresponde a cerca de 90,4% da quantidade máxima ofertada. A operação alcançou R$ 2,08 bilhões.

Para este Primeiro Rateio de Sobras estão disponíveis 31.806.474 ações. As regras para subscrição das sobras estão disponíveis no site.

