O CVG-SP realizou a 3ª Rodada do Encontro com Especialistas no dia 19 de agosto com a participação de executivos das seguradoras associadas Bradesco, SulAmérica e Tokio Marine, que relataram as respectivas iniciativas para o desenvolvimento do mercado de seguro de pessoas. No almoço virtual, os destaques foram o bom desempenho do ramo e a inovação em produtos e serviços, acelerada pela transformação digital.

Para o presidente da entidade, Silas Kasahaya, o seguro de pessoas, em especial o seguro de vida individual, está conquistando evidência no momento atual. “Sempre lutamos por essa maior conscientização, que, infelizmente, ocorreu em meio à pandemia”, disse. Por outro lado, ele reconheceu a importância do seguro de pessoas. “Para as famílias, é muito importante contar com essa proteção”, completa Kasahaya.

Ambiente favorável

Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, observou que a pandemia está mudando a percepção das pessoas em relação aos riscos e abrindo espaço para a venda consultiva do corretor de seguros. Ele destacou o crescimento de 30% no seguro de vida individual neste semestre e a maior demanda do seguro para doenças graves.

Em relação às iniciativas da seguradora, Castello citou a plataforma “Com Você Corretor”, que oferece informação e capacitação aos corretores. A companhia também avançou no processo de transformação digital e, hoje, além da proposta de seguro, o aviso de sinistro é 100% digital.

O executivo ressaltou, ainda, a iniciativa de muitas seguradoras indenizarem as mortes por covid-19. Até o momento, a empresa já liquidou cerca de mil sinistros e indenizou mais de R$ 100 milhões. “Essa decisão é hoje um divisor de águas, porque garante a função social do seguro de proteger pessoas”, ressaltou.

Momento importante

Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica Seguros, comentou o desafio de acelerar o processo digital na empresa. Hoje, segundo ele, a distribuição de vida e previdência é 100% digital. Com as vendas em crescimento, fez a diferença, ao seu ver, o lançamento do guia de vendas digital, uma ferramenta interativa. “Ela permite ao corretor estar sempre atualizado”, disse o executivo.

Bernardes lembrou que a seguradora está atravessando um momento importante com a conclusão da venda da carteira de automóvel. Ele afirma que agora a empresa está mais focada em pessoas e benefícios. Daí porque desenvolveu um olhar integral sobre a saúde do cliente, inclusive a financeira.

Novo cenário

Segundo o vice-presidente do CVG-SP e diretor Comercial Nacional Vida da Tokio Marine Seguradora, Marcos Kobayashi, o seguro de pessoas ultrapassou pela primeira vez o faturamento do seguro de automóvel em 2016. Ele ressaltou que, no final de 2019, o ramo também superou a carteira de saúde, atingindo a primeira colocação no ranking de seguros. “Isso é muito relevante e merece destaque”, afirmou.

Apesar dos desafios da pandemia, Kobayashi enxerga um novo cenário para o seguro de pessoas. Prova disso é o aumento significativo de corretores que migraram para o ramo. De acordo com o executivo, a Tokio Marine, que em 2014 tinha 3,4 mil corretores ativos, atingiu em julho deste ano a marca de 14 mil parceiros.

Durante a pandemia, a seguradora promoveu ações sociais importantes, como a homenagem aos profissionais de saúde no Hospital das Clínicas e a doação para leitos de UTI na Santa Casa. Na área de produtos, uma das inovações foi a telemedicina. Ele comentou, ainda, a iniciativa das seguradoras indenizarem casos de covid-19. “Isso foi possível graças à solidez financeira do mercado”, disse Kobayashi.

Inovação

A inovação foi o tema de uma das perguntas dos participantes respondida por Castello, que apontou a telemedicina como exemplo. “Já se foi o tempo de vender o mesmo produto para todos os clientes”, disse. Já Bernardes observou que o mundo digital ampliou as alternativas de capacitação para os corretores. A SulAmérica, por exemplo, já treinou mais de 30 mil corretores.

Leia mais: Coronavírus: procura pelo seguro de vida aumenta durante pandemia

Kasahaya aproveitou a oportunidade para informar que o Clube, em parceria com FECAP, lançou neste mês o seu primeiro curso de ensino à distância na área de riscos pessoais. “Temos muito orgulho dessa iniciativa que irá beneficiar o mercado”, disse. Ele também divulgou o encontro nacional dos CVGs, que acontecerá em outubro com a participação de sete entidades. O presidente da entidade encerrou o evento com um minuto de silêncio e oração em homenagem às mais de 100 mil vítimas fatais da covid-19.

N.F.

Revista Apólice