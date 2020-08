Mesmo com todos os desafios impostos pelo novo coronavírus, a Rede Lojacorr vem tendo crescimento do índice de satisfação das parceiras, além do impulsionamento em novos projetos, aceleração digital e crescimento de produção, que teve alta de 27% no semestre.

O resultado do índice de satisfação das corretoras parceiras da Rede chegou a 76,3% no 1º semestre de 2020 e está sendo divulgado oficialmente pela empresa para todo o seu ecossistema, visando potencializar a sustentação da marca no País, ampliando o poder da empresa junto ao cliente final do sistema de proteção e seguros do Brasil.

A lealdade das corretoras parceiras está sendo medida por meio da pesquisa baseada na metodologia NPS (Net Promoter Score), aplicada internamente na empresa utilizando pergunta única, numa escala de zero a dez, mensurando o quanto o entrevistado recomendaria a empresa para outras pessoas. Após os resultados, os feedbacks são encaminhados às áreas apontadas pelos respondentes para que sejam avaliadas e trabalhar nas melhorias, além de apontar o que resultou nos pontos positivos, para que sejam continuados.

Em relação anos anteriores, a Lojacorr obteve um crescimento de 15,4% desde o início das pesquisas em 2017, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Entre os pontos apontados na pesquisa que valem ser ressaltados estão: oportunidade de crescimento, capacitação, treinamentos, inovação, ferramentas, relacionamento, leque de companhias e potencial de captação de leads. Entre as oportunidades de melhorias estão os processos de comissionamento e o crescimento de parceiros para ampliar o leque de produtos e serviços. A Lojacorr já vem trabalhando para flexibilizar e agilizar o pagamento do comissionamento, que passará a ser híbrido e escolhido pela corretora. No segundo apontamento, a Rede fechou mais três parcerias com companhias no primeiro semestre, de acordo com produtos e serviços carentes no ecossistema, e outras negociações vem sendo feitas.

As pesquisas de satisfação do cliente em relação à marca, produtos e serviços são um ponto balizador para qualquer corporação e têm o intuito de fidelizar o usuário, criar negociações mais assertivas e perenizar as operações. De acordo com Denise França, analista de Marketing da empresa, por meio no NPS é possível medir se as entregas da Rede estão sendo satisfatórias e onde deve receber mais atenção para melhorias. “Nessa pesquisa, a palavra mais citada foi atendimento. Isso mostra que acima de todos os benefícios e ferramentas que o corretor tem dentro da Rede, o atendimento ainda faz toda a diferença”, afirma.

Para o presidente da Lojacorr, Diogo Arndt Silva, esse ano a empresa completa 24 anos de história e o que moveu todos do ecossistema foi a vontade de transformar o mercado de seguros brasileiro, apoiando os corretores a protegerem cada vez mais brasileiros. “Juntos buscamos a excelência, perseguimos esse objetivo diariamente e para saber se estamos no caminho certo, definimos desde 2016 como métrica o NPS. Após muito trabalho para fortalecimento da nossa cultura de ‘foco do cliente’, buscamos durante todos esses anos colocar as corretoras parceiras em primeiro lugar e, com isso, chegamos ao nosso objetivo: atingimos o NPS de 76,3%”, diz o executivo. Ele enfatiza ainda que essa é uma conquista de todos, que com o apoio de todos será possível continuar a transformação no mercado de seguros e proteger cada vez mais brasileiros.

N.F.

Revista Apólice