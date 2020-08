Investidores interessados em adquirir aplicações mínimas e aportes em fundos de previdência reduzidos têm até o fim de agosto para obter a oferta da Icatu Seguros. A medida da seguradora visa ampliar o acesso à previdência por meio da democratização do serviço e, desta forma, estimular a diversificação de investimentos nesse momento de instabilidade e incertezas na economia.

São 75 produtos com perfis diversificados, life cycle, renda fixa (inflação, conservador, moderado e arrojado), crédito privado, multimercados e ações. Os fundos varejo terão aplicações mínimas reduzidas de R﹩ 100 mensais ou aportes de R$ 1 mil. Para os fundos qualificados, as aplicações mínimas são de R$ 500 mensais ou aportes de R$ 5 mil.

“É tempo de proteção e reforçar o horizonte de longo prazo da previdência. Neste cenário mais desafiador, a campanha será uma oportunidade para que o investidor tenha mais opções de investimentos, com o incentivo dos valores mínimos reduzidos para aplicar em produtos renomados do mercado”, afirma Henrique Diniz, diretor de Previdência Privada da companhia.

A empresa tem contribuído com uma série de iniciativas de apoio ligadas à educação financeira para clientes, corretores e parceiros durante este cenário de incertezas causado pela pandemia. Semanalmente, às quintas-feiras, a companhia promove as lives “Conversa com especialista” com gestoras parceiras em seu canal no Youtube . Casas como Adam Capital, Alaska, AZ Quest, ARX, Vinci Partners, Kinea, Schroders e Sparta já participaram dos encontros.

A inovação faz parte das soluções que a seguradora vem implementando para se aproximar ainda mais dos clientes, corretores e parceiros. Entre algumas medidas adotadas estão a nova Área do Cliente, que conta com autoatendimento e um ambiente mais moderno e intuitivo, e o portal de APIs, que tornou-se referência no mercado e é utilizado por inúmeros parceiros como corretoras digitais e fintechs.

Até junho de 2020, último dado disponível pela Susep, a seguradora somava R$ 40 bilhões em reserva em previdência, aumento de 24% se comparado com o mesmo período de 2019. A empresa foi a primeira a atuar em um modelo de plataforma aberta que conta, hoje, com mais de 280 fundos de 83 gestores (entre fundos exclusivos e fundos de distribuição).

Mais informações sobre a contratação dos fundos promocionais da companhia estão disponíveis no site.

N.F.

Revista Apólice