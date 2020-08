A partir de 1º de setembro, moradores de Santo André e seu entorno no ABC Paulista passam a contar com uma nova Unidade Avançada de atendimento, que foi inaugurada pelo Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) nesta quarta-feira, 12 de agosto. Localizada na Praça Doutor Adhemar de Barros, 9 (Vila Assunção), a unidade se destaca por ter Pronto Atendimento adulto e pediátrico 24h, estacionamento, exames laboratoriais por meio de uma Unidade Notrelabs exclusiva local, além de diagnóstico por imagem, e salas de pequenas cirurgias. Com 6.000m² de área construída, tem capacidade para realizar mais de 30 mil consultas/mês.

São 20 consultórios médicos, recepções e emergências separadas para adultos e crianças, além de uma área ortopédica. Os leitos e salas estão equipadas com tecnologia de ponta, aptas para oferecer exames diagnósticos de alta complexidade, como tomografias, raios-x, ultrassom e exames cardiológicos, trazendo mais resolutividade, qualidade, segurança e comodidade aos pacientes. Uma ambulância dedicada e exclusiva irá dar suporte à nova Unidade.

Região estratégica para o GNDI, o ABC vem recebendo atenção especial e investimentos que se traduzem na ampliação da oferta de opções em saúde. Exemplos disso são o Hospital e Maternidade NotreCare ABC que, além da especialização em atendimento obstétrico, conta com 97 leitos e capacidade para realizar até 750 cirurgias por mês, e o Hospital Intermédica ABC, em São Bernardo do Campo, que foi reformado no início do ano e, hoje, se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Desde 2019, o Grupo também oferece aos moradores da região um plano de saúde exclusivo: o Smart 150 ABC, que compreende as regiões de São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema, e dá direito a Unidades, especialidades médicas e profissionais referenciados e suas modalidades de acordo com a abrangência do plano.

Irlau Machado Filho, presidente da operadora, explica que esta nova Unidade será uma referência para os beneficiários da região nos setores de urgência e emergência por oferecer uma solução completa em saúde. “Passaremos a explorar ainda mais nosso potencial de atendimento em Rede Própria, oferecendo aos nossos clientes e beneficiários o acesso integral à saúde com qualidade, resolutividade e ótima relação de custo-benefício, concentrando em uma mesma Unidade a oferta de vários serviços, como pequenas cirurgias, pronto-atendimento e exames laboratoriais e de imagem”, diz o executivo.

A Unidade Avançada Santo André seguirá todo o modelo e protocolos de outros hospitais e Centros Clínicos do Grupo, que além de agregar qualidade ao atendimento, tem como objetivo oferecer um serviço especializado dentro da Rede Própria, garantindo assertividade e acolhimento. “Com esta estrutura, estamos dando continuidade ao nosso plano de expansão e fortalecimento da Rede Própria de atendimento no ABC, uma região muito importante e estratégica para nós”, ressalta Machado.

O prefeito da cidade de Santo André, Paulo Henrique Pinto Serra, destacou a importância dessa nova Unidade para a saúde da população local e para o novo modelo de gestão da cidade, que tem como um dos objetivos resgatar o protagonismo socioeconômico do município. “A construção desta Unidade é reflexo deste planejamento e vai beneficiar mais de 25 mil vidas ligadas à Prefeitura, entre servidores, seus dependentes e aposentados, além de outras milhares de pessoas que terão acesso aos serviços, tanto da cidade como também do Grande ABC”, pontuou Serra.

A Unidade irá abrir para atendimentos a partir do dia 1º de setembro, inicialmente ofertando somente ortopedia com hora marcada. As demais especialidades serão todas sem hora marcada.

N.F.

