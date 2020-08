O mercado de planos de saúde está se segmentando cada vez mais, exigindo das operadoras criatividade no ajuste das redes referenciadas às demandas dos clientes. A crise econômica tem obrigado as empresas reduzirem seus gastos e buscarem planos de saúde na medida exata das suas necessidades. A Golden Cross, atenta aos anseios do mercado, está lançando um novo plano de saúde: o Fundamental.

O produto será oferecido com um preço de mercado mais competitivo e com uma ampla rede, incluindo hospitais de referência nas principais regiões do RJ e do Brasil, portanto, sem comprome ter o atendimento, que é uma das grandes preocupações dos associados.

“A empresa identificou essa necessidade de disponibilizar um plano mais econômico diante do cenário econômico atual e do impacto da pandemia, e desenhou o Fundamental. O associado vai contar com rede referenciada nas principais cidades do país, especialmente no Rio de Janeiro, com um preço mais acessível, garantindo a segurança e a tranquilidade dos clientes nesse momento de pandemia”, explica Luciana Calhau, superintendente Comercial e de Marketing da Golden.

O Fundamental pode ser contratado a partir de duas vidas, com ou sem coparticipação, com quarto individual ou coletivo. Também estão incluídos benefícios como descontos de até 75% em farmácias selecionadas, plano odontológico Goldental por nove meses (para os planos de 2 a 99 vidas), atendimento médico domiciliar Golden Med gratuito por seis meses (para os planos de 2 a 99 vidas) e aconselhamento médico telefônico Alô Doutor com funcionamento 24 horas por dia.

Novidades da nova versão da proposta online da Golden Cross

A partir do mês de julho, a empresa passou a oferecer aos corretores um novo processo de venda 100% digital, incluindo a assinatura do contrato. Dessa forma, a rede de corretores parceira da operadora de saúde conseguiu dar continuidade às vendas durante a quarentena com segurança.