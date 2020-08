Nos últimos meses, o Gboex intensificou o treinamento de corretores e colaboradores nas diversas Unidades Regionais. Os encontros, que acontecem de forma virtual, respeitando os decretos de isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19), tiveram como pautas os serviços e produtos oferecidos pela empresa, além de temas institucionais e de mercado.

“O momento requer informações qualificadas, assim como as interações ativas. Por isso, é muito importante esse tipo de iniciativa”, comenta a gerente da Unidade de São Paulo, Regiane Reis, que coordenou um bate-papo com o título “Atualidades Gboex”. Unidades localizadas em Belo Horizonte, Joinville e Salvador já promoveram as reuniões. Nesta última, a gerente Herica Dabrowska e a supervisora comercial Daiane Matos realizaram os eventos em duas oportunidades, comentando sobre o produto Vida Resgatável e os 107 anos da empresa. Desta forma, as unidades têm proporcionado momentos especiais aos

seus corretores.

“As unidades, mesmo em um modelo de trabalho ajustado à realidade atual, têm procurado estreitar ainda mais os laços junto à sua força de vendas. Estamos próximos, oferecendo orientações, esclarecimentos e suporte para auxiliar os negócios dos parceiros, além de proporcionar proteção e segurança para as pessoas”, destaca Leonardo Neustadt, superintendente comercial Nacional. O calendário de treinamentos prevê novos encontros virtuais. A entidade tem unidades no Distrito Federal, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

N.F.

