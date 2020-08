Em evento online realizado nesta manhã de 10 de agosto, a Federação Nacional dos Corretores (Fenacor) anunciou uma parceria com a Argo para oferecer seguros de Responsabilidade Civil para os corretores com vantagens especiais. O anúncio foi feito durante a “Maratona de Benefícios”, série de eventos nos quais o presidente da federação, Armando Vergílio, conversa com executivos de seguradoras parceiras sobre ações que trazem benefícios para os corretores de seguros.

“Sempre buscamos parceiros que tenham capacidade de formatar produtos customizados, que sejam focados em resguardar nossa atividade, levando em consideração todas as características da profissão. Após uma análise de mercado, encontramos na Argo as condições ideais de parceria para a criação do ‘Fenacor RC Corretor’, um produto que oferece condições excepcionais em termos de produto, preço e acessibilidade”, disse Vergílio.

“Ser parceiro da Fenacor no fornecimento de um seguro especialmente desenvolvido para o corretor é uma satisfação e grande responsabilidade. Hoje somos uma das principais companhias do país nesse segmento, e essa parceria com a entidade ratifica a qualidade e seriedade do nosso trabalho”, afirmou Newton Queiroz, CEO e presidente da seguradora.

Além dos dois presidentes, também participaram do encontro online os vice-presidentes da Fenacor, Maria Filomena Magalhães Branquinho e Henderson de Paula Rodrigues; e Vanessa Oliveira, head de Consumer Lines da Argo. Durante o evento, a executiva abordou detalhes sobre a parceria e do produto, além de explicar passo a passo como funciona o processo de contratação.

“Desde nossa chegada ao Brasil, em 2012, sempre aplicamos tecnologia e inovação em nossos produtos. Foi assim nos tornamos a seguradora com maior opções de RC Profissional do país, com seguros para mais de 40 profissões diferentes. Quem ainda não trabalha conosco, certamente terá uma chance de entender porque somos especialistas nesse segmento”, concluiu Vanessa.

O ‘Fnacor RC Corretor’ é um seguro de Responsabilidade Civil Profissional especialmente desenhado para os corretores de seguros e cobre erros acidentais na prestação de serviços, como desacordos na comunicação de coberturas, responsabilização por obrigações acessórias, erros no preenchimento de propostas de perfis e omissão na escolha de seguradora e parceiro.

Com coberturas abrangentes em todo território nacional, a proteção cobre defesas jurídicas, acordos e indenizações, por exemplo. Esse seguro também garante todos os gastos necessários para a defesa do profissional, como honorários de advogados, depósitos recursais, fianças, contratação de perito entre outros, mesmo que a reclamação seja falsa ou não tenha fundamento.

O seguro pode ser contratado por pessoas física ou jurídica e tem limite de cobertura de R$ 30 mil a R$ 500 mil. O ‘Fenacor RC Corretor’ oferece ainda uma Sala de Emergência, um serviço que conta com advogados especializados para tirar suas dúvidas no caso de sinistro.

