A Ezze Seguros segue investindo em seu time de profissionais para crescer e conquistar o mercado. A empresa acaba de contratar João Duarte, executivo com mais de 15 anos de experiência, 11 deles dedicados ao mercado segurador, atuou em importantes players do mercado como: Berkley Seguros, Tokio Marine, Invest Seguradora, Mutual Seguros, Fairfax entre outras.

Duarte construiu sua carreira gerando soluções em tecnologias voltadas para back-office e front-office em resseguros, B2B e B2C. Sua expertise permitirá levar mais praticidade e velocidade aos clientes e parceiros de negócios da companhia.

“Estamos muito felizes com a chegada do João. Acreditamos que sua experiência irá contribuir para estarmos cada vez mais no mundo digital por meio de soluções e ferramentas que agreguem valor à operação, para tornar a empresa referência no mercado segurador”, diz Flavio Bisaggio, diretor de Operações e Tecnologia da seguradora.

A organização segue investindo em tecnologias para continuar atuando na criação de produtos e atender a nova realidade do mercado de seguros. Mesmo no atual cenário de pandemia, a seguradora mantém seus planos de ter 40 produtos em seu portfólio até o final de 2020.

N.F.

Revista Apólice