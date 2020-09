A transformação digital vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de seguros. De olho nessa tendência, a Ezze Seguros segue investindo nas mais modernas tecnologias disponíveis no mercado e conta com ferramentas que agreguem valor à operação para melhorar a experiência dos seus clientes. Diante disso, a seguradora está lançando uma versão mobile de sua plataforma nas modalidades de seguros garantia.

Com o aplicativo é possível consultar, emitir e imprimir apólices, boletos e recibo de comissão. Posteriormente, a companhia irá estender a funcionalidade aos demais produtos. A ferramenta é compatível com as tecnologias Android e iOS, podendo ser baixada nas lojas de aplicativos de forma gratuita.

Ivo Jucá Machado, vice-presidente comercial e de marketing da empresa, destaca que com a pandemia de covid-19 o setor de seguros acelerou seu processo de transformação digital. “A companhia nasceu na ‘era digital’ e sempre estamos acompanhando as novas tendências e processos inovadores. Atuamos na criação de produtos para atender a nova realidade dos negócios. Nosso compromisso é investir nas melhores tecnologias sem medir esforços para tornar mais agradável essa experiência, tanto na jornada com os corretores, assessorias e clientes”, explica.

Na outra ponta

Para as corretoras de seguros, os investimentos em novas tecnologias refletem um diferencial para o sucesso das vendas. A automação dos processos facilita a contratação e proporciona ainda uma série de vantagens como: redução de custos, aumento de eficiência, ampliação da oferta de novos produtos e serviços e permite um relacionamento mais próximo com os clientes.

De acordo com Rodrigo Kihara, diretor executivo da Deal Seguros, parceira comercial da Ezze no segmento de seguro garantia, além da conveniência e praticidade, o aplicativo chega ao mercado para fidelizar os parceiros comerciais. A ferramenta proporciona uma melhor autonomia as corretoras e tomadores por ser um importante facilitador no processo de emissão das apólices, principalmente em seguro garantia, que muitas vezes precisam ser apresentadas aos clientes com maior agilidade. “Além de facilitar o dia a dia de trabalho, a ferramenta traz para palma das mãos muitas funcionalidades que facilitam o acesso às informações e proporcionam um melhor atendimento e a qualquer momento, com mais praticidade”, diz.

Para Michelle Antunes, sócia e head de Produtos Financeiros da REV Corretora, parceira THB Network, a ferramenta possibilitou maior agilidade ao processo de vendas, a partir de um atendimento descomplicado e focado em atender as urgências inerentes ao produto. “É muito importante ter um parceiro como a Ezze, que também esteja alinhada com o propósito de atender as necessidades dos clientes de forma imediata. A ferramenta agrega valor para a corretora por ser um facilitador na contratação do Seguro Garantia”, afirma.

A seguradora segue trabalhando na construção de parcerias e no relacionamento com diversos corretores por todo o Brasil. Os parceiros que já possuem acesso ao portal de corretores da seguradora já estão aptos a aproveitar mais essa novidade. Mais informações estão disponíveis no site.

N.F.

Revista Apólice