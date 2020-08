Poder escolher dentro da mesma profissão diversos campos diferentes de atuação é uma das vantagens que a Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros, ministrada pela ENS, oferece. Com inscrições prorrogadas até o dia 14 de agosto, o curso abre portas para oportunidades dentro de um setor que, mesmo diante das adversidades provocadas pela pandemia, se faz necessário para garantir a proteção da saúde e dos bens da população.

Por meio do programa, estudantes e profissionais que já atuam no mercado de seguros, mas ainda não possuem graduação, podem obter diploma de nível superior em apenas d​ois anos, desenvolvendo conhecimentos em campos específicos da gestão de seguros.

“O curso dá liberdade suficiente para que o aluno escolha o segmento de sua preferência dentro de um mercado de negócios amplo em atuação. Com um diploma, ele terá a oportunidade de fazer diferentes atividades e se sentir realizado em cada uma delas”, explica o diretor de Ensino Superior da Escola, Mario Pinto.

Além disso, a entidade oferece de forma gratuita e opcional o Exame para Habilitação de Corretores de Seguros para aqueles que concluírem o curso. Se aprovado, além de graduado em Gestão de Seguros, o aluno poderá atuar como corretor.

O curso é composto por 1.600 horas/aula, que compreendem disciplinas como Gestão Estratégica de Seguros, Gestão de Riscos, Pulverização de Riscos, Gestão Comercial de Seguros, Gestão de Operações Empresariais, Tomada de Decisão em Seguros entre outras.

As aulas têm início no dia 10 de agosto e há vagas disponíveis para turmas presenciais, no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), e para turmas online. Os processos seletivos continuam sendo realizados totalmente por e-mail, com agendamento prévio após efetivação da inscrição.

Informações como corpo docente, investimento e pré-requisitos estão disponíveis no site, que também é o canal para inscrições.

N.F.

Revista Apólice