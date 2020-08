Buscando se adaptar à nova realidade do sistema de ensino, que precisou passar por mudanças em todo o mundo, a ENS incorporou novas ferramentas aos cursos técnicos online, visando promover uma experiência mais completa aos alunos. Os programas contam agora com aulas ao vivo, transmitidas por meio da plataforma digital e conduzidas pelos renomados docentes da Instituição.

Atualmente são mais de 20 opções de cursos com inscrições abertas, que abordam os principais temas do setor de seguros e áreas correlatas, como Direito e Responsabilidade Civil do Corretor de Seguros; D&O; Riscos Cibernéticos; Vistoriador de Sinistros de Automóveis; Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos; Seguro de Saúde; Resseguro, entre outros.

Também estão disponíveis programas que abordam assuntos corporativos relevantes, como Marketing Pessoal e Matemática Financeira. Com curta duração e investimento acessível, os cursos técnicos são a alternativa ideal para quem busca qualificação rápida e direcionada.

Para conferir a programação completa os interessados devem acessar o site da entidade, que também é o canal para inscrições.

Leia mais: ENS prorroga inscrições para Graduação Tecnológica

N.F.

Revista Apólice