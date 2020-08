Um programa de fidelidade inédito que visa impulsionar a qualificação dos corretores de seguros no Brasil. O novo projeto, que está sendo desenvolvido pela ENS em conjunto com a Fenacor, foi divulgado em primeira mão na live Maratona de Benefícios – Qualificação Profissional, promovida pela Federação na última sexta-feira, 14 de agosto, no Youtube.

Com audiência de cerca de 400 pessoas, o presidente da ENS, Robert Bittar, anunciou a novidade. “Recentemente, as duas entidades firmaram convênio extensivo a todos os Sincors para conceder descontos nos cursos da Escola aos corretores associados. Muitos deles já exerceram esses benefícios em 2019 e agora queremos avançar nesse sentido. Para 2020, estamos elaborando um programa de fidelidade no qual cada centavo que o corretor investir no seu sindicato será convertido como desconto nos cursos da ENS”, destacou.

Segundo o presidente, nenhum setor da economia cresce e se desenvolve com consistência sem mão de obra qualificada. “Os profissionais de seguros sentem a necessidade de um aprendizado continuado e a Escola é um privilégio para esse público, pois foca especificamente nos produtos em que trabalham”.

O programa está em fase final de desenvolvimento e deverá ser lançado nas próximas semanas. Bittar ressaltou ainda que as vantagens serão extensivas aos familiares e dependentes dos corretores. “Muitos querem inserir filhos e esposas para reforçar o corpo técnico da corretora, e essa é uma oportunidade”, explicou.

O diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy, fez uma apresentação com detalhes da iniciativa, na qual listou alguns cursos muito úteis para os corretores, como Matemática Financeira, Gestão Financeira e Planejamento de Aposentadoria.

Godoy mostrou ainda resultados recentes da Escola, além de novas soluções que a instituição passou a oferecer nos níveis técnico, de extensão, de pós-graduações, de MBAs e em eventos. O executivo também mencionou as parcerias estratégicas em âmbito internacional, com entidades de Londres, Lisboa, Santiago e Israel, entre outros países. “No Brasil recentemente firmamos parceria com grandes empresas de tecnologia, como a IBM, para realização de cursos, e a CECyber, que desenvolveu um simulador de ataques cibernéticos para capacitação de equipes de TI”.

Adaptação ao mundo tecnológico

A transmissão também contou com a participação do presidente da Fenacor e anfitrião, Armando Vergilio. Para ele, a pandemia do novo coronavírus tem comprovado que o corretor faz toda a diferença no setor de seguros brasileiro. “Atualização e aperfeiçoamento profissional devem ser uma constante dos corretores, para que possam atender um consumidor que está cada vez mais conectado e exigente”, afirmou.

Vergilio destacou a parceria que as duas entidades mantêm há muitos anos e que, recentemente, foi incrementada com o projeto que estabelece uma nova relação entre ENS e Sincors. “Temos agora muito mais sinergia para ambos os lados e isso já tem funcionado. O novo convênio vai levar muito mais vantagens, benefícios e cursos a todos os nossos conveniados”.

N.F.

Revista Apólice