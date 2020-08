O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) encerrou no dia 4 de agosto a primeira etapa do processo eleitoral para a escolha de nova diretoria para a gestão 2020/2022. Na ocasião, duas chapas foram registradas. Uma é encabeçada pelo atual mentor da entidade, Evaldir Barboza de Paula, e a outra pelo associado Luiz Morales.

As chapas são compostas por seis membros, dos quais três são indicados para a diretoria executiva (mentor, secretário e tesoureiro) e os demais para a Junta Fiscalizadora. Conforme o estatuto do Clube, em setembro, um mês após o registro de chapas, será realizada a eleição.

Em comum acordo com as duas chapas foi constituída uma Junta Eleitoral, que será presidida por Henrique Elias, membro do Conselho Consultivo e fundador da entidade. Ele contará com o apoio de dois integrantes do quadro associativo, Marcos Abarca e Edson Lasse Fecher.

Por causa do isolamento social decorrente da pandemia de coronavírus, a eleição da diretoria do Clube, que costuma ser presencial e na sede da entidade, poderá ser realizada em outro local. Nos próximos dias, serão definidos os detalhes da eleição.

O regimento eleitoral estabelece que poderão votar apenas os associados que estiverem em dia com as suas obrigações estatutárias. A chapa vencedora tomará posse em outubro, conforme define o estatuto.

Veja os candidatos à gestão 2020/2022:

Chapa 01

Mentor: Evaldir Barboza de Paula

Secretário: Ednir Fornazzari

Tesoureiro: Nilson Moraes

Junta Fiscalizadora: Ivone Elise Gonoretske, Gilberto Januário e Del Bel

Chapa 02

Mentor: Luiz Carlos Alvarez Morales Junior

Secretário: Marcelo Guirao Vera

Tesoureira: Mara Borges Sutto

Junta Fiscalizadora: Josusmar Alves de Sousa, José Amélio de Souza e Alexandre Colella

N.F.

Revista Apólice