O CVG-SP está lançando um curso de ensino à distância (EaD) em parceria com a FECAP. Trata-se do Curso Básico Técnica de Riscos Pessoais, com carga horária de 30 horas, aplicado em quatro módulos. Na primeira turma piloto, que teve início no dia 17 de agosto, o curso foi oferecido gratuitamente para pessoas indicadas pelas beneméritas da entidade.

Com a mesma qualidade e conteúdo do curso presencial, o curso de Riscos Pessoais tem as aulas gravadas e podem ser assistidas a qualquer hora e acessadas a partir de todos os tipos de dispositivos, de celular a tablet. As aulas são ministradas por Marcelo de Figueiredo, instrutor do Clube.

A entidade decidiu dar esse importante passo na área EaD graças à sua experiência de 39 anos na formação e capacitação profissional e, mais recentemente, ao resultado positivo obtido nos cursos que migraram do presencial para o remoto.

O presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, destaca que o EaD era uma meta da atual gestão, que foi antecipada por causa da pandemia. “O momento atual não poderia ser mais apropriado para esse grande passo do Clube, que ao longo de sua trajetória já formou centenas de profissionais na área de seguro de pessoas”, diz.

Kasahaya ressalta, ainda, a participação da Faculdade para a oferta dos cursos. “A FECAP, instituição de ensino centenária e parceira na realização de cursos presenciais, está entrando com sua experiência e tecnologia para prover o ambiente virtual ideal para a realização dos cursos”.

“É uma grande satisfação contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da área de seguros, fundamental para que alcancemos níveis mais elevados de conhecimento e penetração, ainda baixos no nosso país. Esta é uma iniciativa totalmente alinhada com a nossa missão”, diz Edison Simoni, reitor da FECAP.

O curso está sob a coordenação do Prof. Dr. Wanderley Carneiro, pró-reitor de Extensão e Desenvolvimento. O perfil do público são profissionais empregados em seguradoras, corretoras e assemelhados que pretendem iniciar na área de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais.

N.F.

Revista Apólice