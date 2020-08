O contexto de pandemia acelerou a mudança nos negócios, transformados com uma

rapidez impressionante. Um exemplo está dentro da própria Sabemi, em que a venda

digital, um projeto que já vinha sendo implantado nos últimos anos, ganhou impulso nas

primeiras semanas de distanciamento presencial e passou de 5% para 90% em proporção

de transações.

Por trás desse salto, está um protagonista que o mercado tem de decifrar. As empresas

mudaram, mas o cliente mudou mais ainda. Os três primeiros meses sob pandemia foram

suficientes para moldar um personagem chave para o futuro dos negócios: o novo

consumidor. Sintonizar-se com ele é a agenda desafiadora do momento. É uma demanda

mais estratégica e complexa do que adaptar-se ao home office.

Até março, o consumidor era uma pessoa. Hoje, ele é outra. Passado o pânico inicial em

relação à covid-19, o cliente retomou o desejo de consumir, mas de outras formas, com

novas exigências e cuidados. Mais frequentemente, esse consumidor está em casa,

sentado em um sofá, ao lado do celular, cobrando praticidade, desejando fazer tudo sem

sair de casa.

Os seus hábitos mudaram. Suas prioridades também. O seguro de vida deu um passo

adiante para se incorporar na cultura da população, pelo contexto de emergência na saúde.

Meios de reduzir os gastos domésticos também ganharam prioridade. Usar bem o dinheiro

e ter acesso fácil e rápido aos bens e serviços é, mais do que nunca, uma imposição do

consumidor. Simplicidade resume bem este contexto.

Mas entregar simplicidade é complexo. Temos de oferecer soluções simples mas sem

descuidar dos marcos regulatórios exigidos pelas novas formas de relação, pois são uma

referência fundamental para toda a cadeia econômica.

O cliente aumentou o seu nível de exigência e os negócios tiveram de acelerar a

transformação – não apenas digital – para atendê-lo. Em paralelo, os órgãos reguladores

também avançaram em suas atuações focadas em proteger o cliente e garantir atendimento

de excelência.

Cabe às empresas compreender a contribuição que os órgãos reguladores têm a dar para o

próprio desenvolvimento do mercado, com a valorização das boas práticas, em um

momento de redesenho das relações entre empresa e consumidor, por isso não os vemos

como ameaça. Com certeza as empresas líderes têm muito a ajudar, ao viabilizar com sua

estrutura e capacidade de investimento novas formas de interação, alinhadas com a nova

cultura digital e em conformidade com os princípios para preservação do mercado, em

benefício de todos os seus participantes.

Toda mudança implica riscos, o que valoriza a presença da Compliance como um dos guias

da transformação, para identificar e mitigar possíveis ruídos, de forma a manter a empresa

saudável.

É um momento de desafios, mas também de grandes aprendizados para as empresas.

Aquelas que demorarem a absorver as lições tendem a ser descartadas pelo novo

consumidor.

* Por Eliana Schwingel Diederichsen, diretora de Planejamento Estratégico e Compliance da

Sabemi