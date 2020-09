Devido à pandemia, muitas obras que estavam em andamento tiveram que ser interrompidas, seguindo as orientações de governos e órgãos de saúde pública, a fim de conter a expansão do vírus. Tendo em vista esse cenário de retomada, a Zurich elaborou um documento com diretrizes para orientar as empresas a terem um retorno seguro dos projetos que ficaram paralisados durante o surto da covid-19.

De acordo com Fábio Silva, superintendente de Linhas de Engenharia da seguradora, todos os setores tiveram que se readaptar e adequar a um novo cenário, no qual alguns de seus projetos foram interrompidos temporariamente, gerando atrasos no cronograma de obras. Por isso a companhia entendeu que seria necessário auxiliar as empresas e clientes em como procederem ao retomarem suas obras da forma mais segura.

“Este é um material básico, que pode ser adaptado conforme a necessidade de cada obra ou projeto. O intuito dele é mostrar de forma clara e prática quais as medidas a serem tomadas para criar um gerenciamento de risco em relação à questão de paralisação e a sua retomada”, afirma o executivo.

Abaixo, a seguradora elenca as principais diretrizes, da paralisação à retomada das obras. O guia completo, com os detalhes de cada um dos itens contemplados nas etapas de avaliação, ação e manutenção, está disponível no site da empresa.

N.F.

Revista Apólice