Amanhã, 6 de agosto, às 9h30, será feita a primeira transmissão do mês da série Chubb Digital, criada pela companhia com o objetivo de levar informações de produtos e sobre o mercado para corretores de seguros. Outros três eventos, agendados sempre para as quintas-feiras, no mesmo horário, também já estão programados para agosto. O tema do mês são os seguros de riscos empresariais.

Na programação da primeira edição estão assuntos relacionados às necessidades de grandes e médias empresas no segmento. Na seguinte, o foco serão as necessidades das pequenas empresas. O evento posterior abordará o seguro de condomínio e o último encontro do mês traz detalhes para oferta de seguro de property a pequenas indústrias.

A iniciativa da companhia visa atender a uma demanda dos próprios corretores, ávidos por conhecimento que lhes permitam ampliar seu repertório e a capacidade de oferecer soluções aos clientes. O programa foi lançado em março deste ano e já contou com a participação de milhares de parceiros. A cada mês a seguradora mapeia os temas relevantes para esses profissionais e coloca seus especialistas para desenvolver e participar das transmissões realizadas ao vivo.

Para acompanhar, basta seguir a companhia no LinkedIn e procurar o post de cada edição com o link de inscrição, sem qualquer custo.

N.F.

Revista Apólice