A diretoria do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) acabou de firmar um convênio exclusivo com a Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) para garantir aos seus associados os diversos benefícios anunciados na última semana pela instituição.

“Estamos sempre de olho em melhorar a vida e as vendas dos corretores do nosso Estado e, por conta de uma particularidade no mercado fluminense, agimos para firmar essa parceria e não deixar os profissionais do Rio de Janeiro de fora”, afirma o presidente do Clube, Fabio Izoton.

Os benefícios recém-lançados pela Fenacor são disponibilizados aos sócios de todos os Sincors filiados à entidade, que não é o caso do Sindicato do Rio. As vantagens, que estão sendo apresentadas em uma série de lives no canal da Federação no Youtube, incluem o CBcor, o RC Corretor, o Corretor Vida, suporte no segmento de Certificação Digital e condições especiais para qualificação profissional.

“Esse é mais um passo na busca pela representatividade dos corretores do Rio de Janeiro”, comemora Izoton. Ele conta ainda que o Clube se prepara para lançar, em breve, novos modelos associativos, buscando ampliar ainda mais a atuação da entidade.

“Não poderíamos deixar de atender aos valorosos profissionais deste estado. Para tanto, estamos firmando esse convênio com o Clube, que será o receptor das demandas dos profissionais cariocas e fluminenses, permitindo que tenham acesso aos serviços, produtos e benefícios que podem representar um avanço expressivo dos seus negócios, mesmo neste momento em que a economia enfrenta profunda instabilidade, em razão da pandemia do coronavírus”, ressalta o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

Conheça os benefícios

CBcor: O Clube de Benefícios do Corretor de Seguros é um programa de benefícios para compras em 800 grandes lojas online, que oferece descontos, serviços, produtos e direito a cashback, ou seja, receber de volta parte do valor gasto. O corretor poderá acessar o CBCor, fazer o login no site da Fenacor e, em seguida, entrar na loja de sua preferência. Ele entra logado e, depois, recebe o cashback do CBcor.

Vida Corretor: Desenvolvido pela MAG Seguros em parceria com a Fenacor e os Sincors especialmente para os corretores de seguros, é um seguro de Vida com custo acessível, coberturas principais e acessórias que atendem à expectativa da categoria. Alguns diferenciais são a contratação 100% digital, por meio da “loja” instalada nos sites da Fenacor e dos Sindicatos e, em breve, também do CCS-RJ. Nesse marketplace, o corretor conhece as coberturas modulares e atrativas, com descontos de até 53% em comparação aos produtos vendidos no balcão da seguradora.

Fenacor RC Corretor: Um seguro de Responsabilidade Civil Profissional que cobre erros acidentais na prestação de serviços como desacordos na comunicação de coberturas, responsabilização por obrigações acessórias, erros no preenchimento de propostas de perfis, omissão na escolha de seguradora e parceiro entre outros. Criado em parceria com a Argo, conta com melhores condições em termos de preço, coberturas e acessibilidade para os corretores. O seguro abrange despesas de defesa, indenizações, acordos e demais pedidos de reparação de danos até o limite contratado, podendo ser acionado mesmo que a questão ainda não esteja na Justiça.

Certificação Digital: A Certisign, parceira da Fenacor, oferece suporte jurídico e tecnologia de ponta para Certificação Digital, importante para que os corretores se adaptem a um mundo contextualizado nas transações por meio remoto. O objetivo é transformar esse segmento, que já cresceu 32% até julho deste ano, em mais uma oportunidade de negócios para a categoria. A Federação é uma AC (Autoridade Certificadora) desde 2016 e já tem 20 autoridades de registro (ARs), além de outras 13 em processo de credenciamento. Cada certificado gera uma receita de R$ 125,00 para a AR, enquanto os indicadores ganham R$ 50,00 por indicação de certificados para a AC Fenacor. O corretor pode ser AR ou indicador, e o processo de adesão é simples e rápido.

Qualificação profissional: Em conjunto com a ENS, a Fenacor oferece condições especiais para os associados em cursos de qualificação profissional, incluindo materiais de divulgação, plataformas EAD e outros.

Os vídeos com todos os detalhes de cada benefício estão disponíveis no YouTube.

