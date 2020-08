Falta pouco para o CCS-RJ CONNECTION, evento de conexão de negócios para corretores de seguros do Brasil. Os organizadores do encontro (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro e Educa Seguros) estão alinhavando os últimos detalhes e contam com o apoio de seguradoras, entidades de seguros e empresas parceiras do setor. O encontro virtual será nos dias 1 e 2 de setembro, das 14 às 21 horas.

Para o presidente do CCS-RJ, Fabio Izoton, trata-se de uma oportunidade única para a categoria se capacitar e se informar sobre os novos rumos que o mercado de seguros irá tomar no período pós-pandemia. “Queremos conectar todos os players do setor por meio de palestras e debates de temas relevantes, trazidos por profissionais qualificados e de sucesso, com foco total no desenvolvimento profissional dos corretores”, afirma Izoton.

A programação do evento contará com a participação de expoentes do mercado de seguros, como o presidente da Fenacor, Armando Vergilio; o presidente do Ibracor, Joaquim Mendanha de Ataídes; e o fundador do CQCS, Gustavo Doria. Também estão confirmadas palestras do Consultor de Gestão e Finanças na RTB Consultoria, Roger Belisário; e do professor da ENS e especialista no desenvolvimento de pessoas com foco em estratégias de negócio, Rodrigo Maia.

Anunciado no início de 2020, o encontro que seria presencial foi reformulado para o formato 100% online e gratuito. Além de garantir maior alcance, a mudança foi a chance para inovar ainda mais. “Nosso desafio foi preservar a experiência de um evento presencial com as vantagens de um evento online. Teremos um formato diferente de todos os outros encontros virtuais”, diz o fundador do Educa Seguros, Anderson Ojope.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no link.

Patrocinadores

Já garantiram o seu apoio ao evento as seguintes empresas: Bradesco Seguros e ENS (Ouro); Capemisa, Fator Seguradora, MBM, MAPFRE, Porto Seguro e SulAmérica (Prata); Carglass, NotreDame Intermédica, Liberty Seguros, HDI Seguros, Megaluzz, Previsul e Icatu Seguros (Bronze).

Apoio Institucional

ABCOMM, AMMS, Aconseg-RJ, Fenacor e Ibracor. Mídia especializada: Revista Apólice, Blog do Corretor, CQCS, Capitólio Consulting, Economia Global, Revista Cobertura, Insurance Corp, JNS, JRS Comunicação, Agência SegNews, Segs, Seguros.Inf e Sonho Seguro. Assessoria de imprensa: VTN Comunicação; Parceiro de comunicação: Seguros Na Prática.

N.F.

Revista Apólice