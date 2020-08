O IRB Brasil RE informou hoje que o processo de aumento do capital social da companhia registrou, até a última segunda-feira, 24 de agosto, a subscrição total de 323.506.789 ações, ao preço de emissão de R$ 6,96 cada, somando o valor de R$ 2.241.902.047,77. Ou seja, 97,47% das ações ofertadas na capitalização foram subscritas até o momento.

Os números foram alcançados após o encerramento do prazo da etapa de subscrição das sobras, que registrou 23.422.932 ações. Nesta sexta-feira, 28 de agosto, as 8.383.542 ações que ainda não foram subscritas (2,53% do total) serão vendidas em leilão especial a ser realizado às 16h30 na B3. O preço mínimo por ação será R$ 6,93 e os investidores que desejarem participar deverão procurar uma corretora autorizada a operar na B3 para representá-los no leilão.

No último dia 13, o Instituto anunciou o êxito da primeira etapa do processo de capitalização, que havia registrado a subscrição de 300.083.857 ações (90,4%), totalizando R$ 2.079.581.129,01. “O valor subscrito reforça a margem de liquidez regulatória da companhia, que havia sido substancialmente afetada pela desvalorização do real diante do dólar, e viabiliza nossa estratégia de negócios para os próximos anos, por fortalecer a estrutura de capital e melhorar a posição de caixa”, afirma o CEO e presidente do Conselho de Administração do IRB, Antonio Cassio dos Santos.

N.F.

Revista Apólice