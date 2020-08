O Conexão PME, iniciativa da BandNews em parceria com a Capemisa e a agência Binder, chega a sua terceira edição nesta quinta-feira, 13 de agosto, dessa vez em formato 100% online, com transmissão ao vivo às 20hrs nos canais do YouTube da seguradora e da BandNews. Voltado para o universo do empreendedorismo e inovação, o evento convida representantes do setor para fornecer informações, dicas e compartilhar histórias com o público PME.

Para esta edição, Caito Maia, fundador da Chilli Beans e um dos “tubarões” do programa Shark Tank Brasil; e Izabel Alvarez, ganhadora do Master Chef Brasil e criadora da marca Magrela Shop, trarão seus exemplos de vida para falar sobre motivação, liderança, processo criativo e gestão. Alfredo Soares, sócio da Vtex; e Pedro Salomão, idealizador da Rádio Ibiza, que participaram da primeira edição do Conexão PME, voltam no formato online para também integrar o time de palestrantes.

“Somos uma seguradora especialista em soluções de seguros de vida para pequenas e médias empresas. Mais do que nunca, nesse momento delicado em que vivemos, devemos estar próximos desses profissionais, levando informação, dicas e visões de negócio que podem ajudar e inspirar os empreendedores. Nas últimas edições, que tiveram as inscrições esgotadas já no primeiro dia, recebemos o público em nossa sede no Rio de Janeiro. Agora, nos adaptamos a essa nova realidade e vamos realizar o evento de forma online, com a mesma qualidade e entrega”, afirma Mariana Fagundes, gerente de Marketing da companhia.

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita, basta acessar o blog Especialista PME e aproveitar para conferir dicas sobre empreendedorismo.

