EXCLUSIVO – Um dos maiores eventos mundiais sobre inovação em seguros, o Insuretech Connect prepare-se para um novo modelo, chamado de ITC edição local. De 1 a 18 de setembro, insurtechs de 35 lugares ao redor do mundo participam de apresentações online com destaque para suas iniciativas locais.

A World Tour será feita com o DIA (Digital Insurance Agenda). A apresentação brasileira será realizada em 8 de setembro, com um painel que irá reunir Luciano Snel (Icatu Seguros), Murilo Riedel (HDI Seguros) e Ney Dias (Bradesco), com a mediação de Marcelo Blay (Minuto Seguros) para discutir os legados da pandemia para os negócios brasileiros. A organização por aqui está a cargo do CQCS Insurtech & Innovation.

No mesmo dia acontece um painel sobre insurtechs, no qual irão se apresentar cinco empresas brasileiras, que serão escolhidas por José Prado, o responsável pela curadoria das startups em seguros. O evento recebe inscrições de empresas que obedeçam alguns critérios, como: ter menos de 5 anos; sede de operação no Brasil; não ter recebido mais de R$ 30 mi em investimentos e ter menos de 100 funcionários. “Queremos apresentar ao mundo novidades com qualidade, com inovação real”, afirmou Prado em coletiva de lançamento.

Prado salientou que é preciso estimular novos empreendedores para dar sustentação à ação do ITC com espaço para novas empresas, para que elas sejam ouvidas e que possam receber investimentos, o “oxigênio para as startups”.

Heitor Ohara, um dos curadores do evento, ressaltou que esta é uma oportunidade única para que os profissionais brasileiros tenham acesso às melhores práticas e às novidades do mercado internacional sem sair de casa, de forma gratuita. “Nós iremos colaborar também com os brasileiros para facilitar o contato com startups internacionais”. Será o momento de relacionamento do evento.

Haverá apresentações de locais como China, Indonesia, Reino Unido, Estados Unidos, India, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas neste link. A inscrição é gratuita.

Kelly Lubiato

Revista Apólice