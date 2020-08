A Berkley Brasil Seguros anunciou a emissão de mais de R$ 1 milhão em prêmio emitido neste ano.

O Brasil é um dos países que se destaca por sua riqueza de recursos naturais e também pela forte e presente legislação ambiental aplicada. Por essa razão, o seguro RC Ambiental é um instrumento fundamental para proteger empresas em relação a eventuais danos ambientais, evitando prejuízos ao próprio segurado e também a terceiros. O produto possui as seguintes coberturas: gastos de limpeza, gastos em resposta a emergência ou salvamento, responsabilidade civil ambiental durante o transporte entre outras.

Klaus Barretta, diretor de Liability da seguradora, afirma que “a empresa usa toda a sua expertise nacional e regional de subscrição, com mais de 21 anos de experiência em riscos ambientais. Como sabemos, o tema sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente deixou de ser uma tendência há muito tempo e tornou-se uma obrigação das organizações e dos cidadãos com a sociedade”.

Desde que começou a operar em seguros de riscos ambientais em 2018, a seguradora passou a oferecer três variações de clausulados, dependendo da atividade do segurado (Locais Fixos, Empreiteiros e Empreiteiros com Responsabilidade Civil Profissional); investiu no reforço do time de subscrição com a contratação de uma profissional especialista e dedicada a atender as necessidades do mercado; e realizou também diversos treinamentos junto aos corretores de todo o país.

N.F.

Revista Apólice