O CorretorPRO, plataforma online para criação de sites personalizados pelos corretores de seguros, vem obtendo sucesso no mercado. Lançado há um mês, o serviço já foi contratado por mais de 200 profissionais da categoria.

A solução foi desenvolvida pela Segbox, empresa do Grupo Baeta, e garante condições especiais para corretores parceiros da Baeta Assessoria. “Nossos corretores parceiros ganham 40% de desconto, pagando apenas R$ 30 por mês para construir o seu próprio site em alguns cliques. É muito simples: basta que ele se cadastre na ferramenta, selecione as seguradoras e os segmentos de seguros nos quais atua e depois preencha alguns dados, como logotipo, email, WhatsApp e um texto contando um pouco sobre a corretora”, explica o diretor da Assessoria, João Arthur Baeta Neves.

Seguindo esse passo a passo que dura menos de 10 minutos, o site entra no ar na hora e o corretor passa a contar com um canal direto de comunicação com os seus clientes. “Oferecemos uma plataforma completa, que possibilita a realização de cotações online, consulta de produtos e esclarecimento de dúvidas”, ressalta Neves. Mais informações estão disponíveis no site.

