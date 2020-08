Pensando em uma opção que simplifique o contato com a seguradora, a Azul Seguros passou a oferecer o serviço de atendimento via chatbot e bot de voz. A iniciativa ocorre como uma oportunidade de atendimento mais rápido em casos de sinistro e atendimento financeiro, ajudando o corretor e o cliente a economizar tempo.

A novidade funciona desde abril de 2020 para contatos feitos pelo chat e pelo telefone da companhia. Segundo Gilmar Pires, diretor-executivo da seguradora, o atendimento com assistente virtual vem para facilitar o contato com a empresa. “O objetivo é proporcionar um atendimento mais ágil para as dúvidas mais simples, e se o cliente desejar outro canal ele poderá escolher como quer ser atendido”.

Quando for feito contato através do chat, o assistente virtual solicitará o CPF que deseja realizar a consulta, e em sequência informará o status do sinistro. O cliente também poderá emitir boletos utilizando o chatbot.

O cliente que entrar em contato através dos números de telefone da seguradora será atendido por um assistente virtual. Ao teclar a opção 5, será solicitado o CPF ou login (corretor) e o número do sinistro ou placa do veículo. Após a confirmação de dados, o sistema irá informar o status do processo. Quando o processo estiver com o status “em abertura”, o cliente será transferido automaticamente para a central de abertura de sinistro, para que o mesmo complete o aviso.

Mais informações sobre os canais de atendimento estão no site.

N.F.

Revista Apólice