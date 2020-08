A AXA no Brasil anuncia melhorias na aceitação de risco do produto Condomínio Flex. A partir de agora, os condomínios podem contratar o seguro enquanto ainda não têm CNPJ. No primeiro ano de contratação, basta que tenham ATA registrada em cartório para poder contar com a proteção, até que obtenham todos os documentos.

“Foi uma construção conjunta da seguradora com os corretores. Nossos parceiros vieram até nós indicando a necessidade de ampliar essa aceitação, que garante uma oferta mais competitiva para o corretor e traz mais valor para o cliente. De fato, este é um ótimo benefício para que os condomínios contem com o seguro e a proteção da companhia enquanto organizam toda a situação documental” afirma Clóvis Silva, superintendente de Massificados da empresa.

O produto poderá ser contratado em nome de administradora e/ou construtora. Após um ano, a proteção obrigatoriamente deverá ser renovada/contratada com CNPJ de condomínio edifício constituído.

N.F.

