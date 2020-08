De 26 de agosto a 2 de setembro a Revista Apólice irá comemorar seus 25 anos de existência com o evento online Diálogos APÓLICE 25 anos, cujo tema central é “O mercado de seguros pós-pandemia”, que irá reunir grandes líderes do mercado para discutir tendências e temas que farão a diferença para o setor.

Na abertura, dia 26 de agosto, às 16h, o tema será “O foco na jornada do cliente no cenário pós-pandemia”. Já estão confirmadas as presenças de Vinicius Albernaz, presidente do Grupo Bradesco Seguros; Roberto Santos, presidente da Porto Seguro; Gabriel Portella, presidente da SulAmérica Seguros; Carlos Magnarelli, presidente da Liberty Seguros; e Edson Franco, CEO da Zurich Seguros.

Os debates devem girar em torno dos grandes temas do setor, como seguro de automóveis (produtos e serviços), seguro saúde, benefícios, seguro rural e seguro transporte. No dia 28 de agosto, às 18h, o debate será sobre “Tecnologia e humanização: o caminho para entender as pessoas e gerar negócios sustentáveis”, com a participação de Renato Pedroso, presidente da Previsul Seguradora e Erika Medici, CEO da Axa no Brasil.

Todos os paineis contarão com a mediação da jornalista Kelly Lubiato, editora da Revista. A transmissão do evento será feita pelas plataforma da Revista Apólice no Youtube e no Facebook. “Como tudo no mundo digital é muito rápido, ainda estamos preparando muitas novidades para este evento. Comemorar 25 anos é um marco que não deve passar despercebido, principalmente em um momento em que a sociedade necessita debater o seu futuro, para entender melhor os caminhos disponíveis e escolher por qual deles seguir”, ressalta Kelly.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste site.

História

A Revista Apólice nasceu em 1995, quando quatro jornalistas uniram-se em torno de um objetivo comum: levar comunicação com qualidade para os corretores de seguros. Ari Martins, Fernanda Malavolta, Francisco Pantoja e Kelly Lubiato lançaram a Revista Apólice no dia 26 agosto. A edição número zero foi apresentada ao mercado por Osmar Bertacini, considerado o padrinho da empreitada. Ao longo dos anos, a revista passou por transformações editoriais até chegar ao formato digital, acompanhando as tendências da comunicação. Hoje, além da edição impressa, possui um dos mais respeitados portais de notícias do setor e ainda está presente em diversas mídias sociais, sempre com o objetivo de chegar até aqueles que procuram conhecer mais o setor de seguros.