Após uma passagem de sucesso pela Amil, o executivo Fabio Almeida se despede do cargo de diretor de Vendas e Pós-Vendas para iniciar uma nova fase em sua carreira, em acordo com seus projetos pessoais. Desde 2019, Fabio foi uma das lideranças à frente do lançamento da nova linha selecionada de planos de saúde da operadora, que hoje já representa 80% das vendas da operadora.

A posição será ocupada interinamente por Rodrigo Rocha, atual Chief Growth Officer do UnitedHealth Group Brasil, voltando ao país após dois anos na posição de vice-presidente de Marketing da UnitedHealthcare Global. Na empresa desde 2006, Rocha conhece o mercado de planos de saúde. Hoje o executivo já ocupou posições em Vendas, Produtos e Marketing da operadora, tendo liderado o lançamento do One Health (hoje Amil One), linha de planos de saúde premium da empresa.

A estratégia junto ao canal de vendas não terá modificação, priorizando relacionamento, lançamentos formulados em parceria com clientes e corretoras, além de inovação em serviços. Em seu retorno ao Brasil, uma das missões de Rocha é justamente fortalecer o relacionamento com o corretor, além de acelerar o crescimento das empresas do grupo: Amil e Americas Serviços Médicos, braço médico-hospitalar do UnitedHealth Group Brasil.

