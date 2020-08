A Affix Administradora de Benefícios irá realizar hoje, 4 de agosto, uma live com as operadoras parceiras de São Paulo, Ameplan e Dental Par, às 14h30 no canal da Affix no YouTube e pelo Facebook Gestores Affix SP. A administradora e as operadoras irão falar para os corretores e corretoras da região sobre o sucesso dos planos de saúde e campanhas de venda, que inclui a premiação para o canal de vendas de 30 viagens (pós-pandemia) ao Rio Grande do Norte, no Hotel Villa Galé Touros, com tudo pago.

O encontro virtual terá a participação do diretor Comercial, Marketing e Relacionamento da Affix, Régis Costa; do gerente Comercial, Manoel Fontes; do gerente Comercial da Ameplan, Marcelo Belber; da supervisora Comercial da Dental Par, Eliana Rodrigues; além da supervisora Comercial da Affix de São Paulo, Isabella Vendramini e das gestoras Comerciais Natalia Souza e Tais Zuquim.

Essa iniciativa visa aproximar a administradora de seus parceiros comerciais, apresentar as atividades da empresa e das operadoras e divulgar as campanhas de vendas.

A Affix tem realizado esses encontros virtuais em várias regiões do país em função da pandemia. A eficiência dessas reuniões estimulou a administradora a multiplicar esse modelo para outras capitais, agilizando assim a comunicação e o relacionamento com os parceiros comerciais, tanto operadoras quanto corretores e corretoras.

Os corretores são os grandes beneficiados dessas lives. Os encontros têm o objetivo de integrar e incentivar as parcerias e o compromisso das empresas de oferecer as melhores opções em serviços saúde, cuidando para que os beneficiários sejam bem atendidos em todas as etapas, principalmente, diante da fragilidade da situação da saúde pública e privada no país.

N.F.

Revista Apólice