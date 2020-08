A Affix Administradora de Benefícios realizou nessa terça-feira, 25 de agosto, uma live no YouTube e pelo Facebook Gestores Affix SP. Executivos da empresa e da UniHosp falaram aos corretores e corretoras da região sobre as especificidades dos planos de saúde e das campanhas de venda, sobre Telemedicina e canais de atendimento da organização durante esse período de isolamento, além de distribuírem prêmios e brindes aos participantes.

A UniHosp Saúde, fundada em 1996, atua na região do Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires), e da Grande São Paulo. Nesse período de isolamento, a operadora criou canais de comunicação para ajudar seus beneficiários e dar continuidade à qualidade dos serviços nas regiões em que atua.

A Affix disponibilizou um número de whatsapp para atender 24 horas os clientes, todos os dias da semana. O site da empresa, mensagens por SMS e contatos por telefone também estão sendo utilizados para atender os clientes nessa fase de pandemia. Para os beneficiários que fazem uso de medicamento contínuo, sejam eles controlados ou para doenças crônicas não transmissíveis, a operadora criou um canal exclusivo de comunicação que permite também a renovação das receitas.

Telemedicina é outro recurso oferecido pela UniHosp. O atendimento é realizado na pré-consulta, onde a equipe de triagem identifica a especialidade necessária e confirma o agendamento, e no pós-consulta para o recebimento de guias e receitas, se for preciso.

A operadora criou o VIVAZ para atender os clientes da terceira idade. Uma equipe de atendentes entra em contato com esse beneficiário orientando e verificando as condições de saúde e, se necessário, agendam a consulta por meio da Telemedicina para o atendimento com especialistas. Outros serviços oferecidos são ações de qualidade de vida com atividades e exercícios por vídeos, visando manter corpo e mente saudáveis.

Para a diretora comercial da UniHosp, Katia Giancristofaro, a oportunidade de estar ao lado da Affix no seu canal no YouTube é uma oportunidade de informar e atualizar os parceiros de vendas das facilidades e segurança da venda online, levando informações também de campanhas. “Desde o início da parceria com a Affix sempre tivemos o objetivo de oferecer produtos em redes de atendimento de qualidade a um valor bem acessível. Podemos garantir que por meio do bom relacionamento entre as empresas atingimos nosso objetivo com excelência”, afirma.

Para o sócio-fundador e CEO da Affix, Pedro Rezende, os corretores são os grandes beneficiados das lives. “Os encontros têm o objetivo de integrar e incentivar ainda mais as parcerias e o compromisso das empresas de oferecer as melhores opções em serviços saúde, cuidando para que os beneficiários sejam bem atendidos em todas as etapas, principalmente diante da fragilidade da situação da saúde pública e privada no país”, afirmou.

“As regiões do Grande São Paulo e do Grande ABC são muito importantes para a Affix. Mantemos uma relação de transparência e confiança com nossos parceiros e nosso canal de venda. Para intensificar nossa atuação na região e estimular as vendas oferecemos premiações especiais por cada vida confirmada, o corretor poderá ganhar até R$ 400 reais”, declarou o diretor Comercial, de Marketing e Relacionamento, Régis Costa.

N.F.

Revista Apólice