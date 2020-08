Nos últimos dias 20 e 21 de agosto, a Affinity Seguro Viagem realizou, de forma online, a sua 8ª Convenção Comercial. Desta vez, o evento teve como destaque diversos lançamentos que foram pensados ao longo dos últimos quatro meses. “Com a pandemia, nós organizamos nossas estratégias para que o impacto da crise não comprometesse nossas operações. Aderimos de imediato ao trabalho home office e focamos no networking virtual com nossos parceiros”, disse o CEO da companhia, Marilberto França.

“Estamos mais unidos e conectados do que nunca! O companheirismo e a solidariedade de todos ficou evidente ao longo deste tempo. Adotamos as visitas online e seguimos nosso DNA que sempre foi baseado na busca por inovações de mercado. Somos uma empresa sólida e estamos prontos para o futuro”, afirmou França.

Já o diretor geral da seguradora, José Carlos Menezes, destacou a linha de crescimento da empresa. “No ano de 2019 tivemos mais de 500.000 bilhetes vendidos, ou seja, meio milhão de pessoas viajaram com o nosso seguro. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho de cada funcionário e, claro, da nossa parceria de sucesso com os agentes de viagens e corretores, uma vez que a companhia não comercializa diretamente ao consumidor e não pretende fazê-lo”.

Sobre este tema, ele foi além, ao falar sobre a criação do Selo B2B. “Valorizamos a cadeia de produção do nosso setor e queremos que o mesmo seja restabelecido o mais breve possível. Com isso, reconhecemos o trabalho que cada um exerce neste processo”, disse o executivo.

Menezes também falou dos treinamentos sobre seguro viagem que a empresa tem proporcionado ao time de vendas, com um dos maiores especialistas do mercado: Paulo Kurpan. “Além do cuidado e networking com os nossos clientes, estamos apostando no aprendizado da equipe. Paulo tem reforçado sobre a importância do conhecimento do setor, trazendo uma bagagem mais técnica e contribuindo para que nosso time de vendas tenha como grande diferencial a possibilidade de análise das diversas ofertas de seguro viagem pelo Brasil, com conhecimentos compartilhados diretamente dos órgãos reguladores”.

Confira os lançamentos feitos durante o evento:

Festival de Descontos: No período de 1º de setembro a 31 de outubro, todos os produtos da companhia terão descontos ofertados ao consumidor final que variam de 10% a 40%, dependendo do destino e do tipo de plano escolhido. A ideia é incentivar o consumidor a procurar uma agência de viagem ou corretora de seguro para adquirir um seguro. Neste sentido, será feita uma divulgação maciça e simultânea, em todos os canais de comunicação, para que esta novidade atinja aqueles viajantes que, de uma forma ou outra, não desistiram do sonho de sua viagem, mesmo que seja somente em meados de 2021.

Ampliação do parcelamento no cartão de crédito: A partir de setembro, qualquer compra acima de R$ 1.000,00 nos cartões Visa, Mastercard e Elo poderá ser parcelada em até 10x sem juros.

Lançamento do Selo B2B: O selo reforça o compromisso e parceria da seguradora com agentes e corretores, principalmente neste momento tão difícil para o setor em virtude da pandemia. A empresa não comercializa o seguro viagem para o consumidor final e não pretende entrar neste nicho.

Regionalização dos Planos: Existem destinos onde o mesmo atendimento médico possui diferenças de valores consideráveis, é o caso dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, onde uma simples internação por um período mínimo de 3 dias poderá superar a cobertura de planos com capital médio de R$ 35 mil a R$ 60 mil. Diante deste cenário, a partir de 1º de setembro, serão lançados planos regionalizados, ou seja, o portfólio da empresa estará dividido entre: Estados Unidos & Canadá, Europa, América Latina, Brasil e Demais Países. A ideia é ampliar o share de mercado, com a oferta de tarifas muito mais competitivas, de acordo com o período e destino da viagem.

Maior cobertura nos esportes a lazer: A partir de agora, a cobertura de esportes passou a fazer parte das Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO) do plano adquirido, ou seja, se a viagem é para curtir o esporte a lazer, qualquer um dos planos poderá ser ofertado ao viajante, sem restrições ou necessidade de um plano especial! Sem cobranças de adicionais ou upgrades.

Retorno da Campanha Show de Prêmios: A campanha será reativada a partir de setembro. Nela, agentes de viagens e corretores têm a possibilidade de concorrer a 20 prêmios mensais de R$ 1.500 e mais um grande prêmio final de R$ 50 mil. Em virtude do cenário atual, alguns critérios foram alterados. Agora, por exemplo, os períodos de acúmulo de números da sorte serão maiores e, consequentemente, os sorteios serão mais espaçados.

