A Zurich registrou aumento de 69,05% no volume de prêmios emitidos para apólices de responsabilidade civil de administradores (D&O) entre janeiro e abril deste ano. Foram R$ 71,7 milhões em prêmios contra R$ 42 milhões registrados no mesmo período de 2019. Com o resultado, a companhia firma liderança neste segmento, com 25% do mercado de D&O no país, que movimentou R$ 290 milhões nos quatro primeiros meses do ano.

A empresa também avançou no segmento de seguros para riscos cibernéticos, saindo da quarta posição, em 2019, para o segundo lugar em abril deste ano. A participação da seguradora saltou de 7% no ano passado para 16% neste ano. O valor total de prêmios emitidos até abril foi de R$ 1,6 milhão, 6,67% superior a R$ 1,5 milhão registrado nos doze meses de 2019, de acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados). O resultado vem do crescimento de 50% de emissões de novas apólices para grandes, médias e pequenas empresas de diversos segmentos econômicos.

