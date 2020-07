A seguradora Zurich, em parceria com Z Zurich Foundation e Zurich Santander, está destinando R$ 9,6 milhões em ações sociais para ajudar no enfrentamento da pandemia do Coronavírus covid-19 no Brasil.

Do total investido, cerca de R$ 3,5 milhões foram direcionados para a estruturação e funcionamento dos leitos de UTI e de Enfermarias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), preparados exclusivamente para atender casos relacionados ao coronavírus.

Este novo centro de tratamento começou a funcionar em 27 de março. “Abraçamos uma causa de efeito imediato para atender e tratar os casos de covid-19 e deixaremos um legado para o maior complexo hospitalar da América Latina”, afirma Edson Franco, CEO da seguradora.

R$ 1,6 milhão deste primeiro lote de investimentos foi canalizado também para a doação de cestas básicas de alimentos e produtos de limpeza para 4.138 famílias durante quatro meses, na cidade de São Paulo. Todas as famílias são assistidas pelas ONGs Somar, Locomotiva, Olga Kos e Hurra!, já apoiadas pela companhia.

As famílias vão receber um cartão alimentação no valor de R$ 97,50, por mês, que poderá ser usado em supermercados com limitação apenas de itens alcoólicos. Esta ação específica está sendo desenvolvida com apoio operacional do grupo Sodexo, que fará a impressão e gestão dos cartões.

Outros R$ 4,4 milhões em investimentos foram aprovados na semana passada. Os recursos serão direcionados para ajudar o Hospital e Pronto Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, de Manaus, a adquirir 1 milhão de EPIs para os 1.500 profissionais de saúde da unidade que estão envolvidos com o atendimento a pacientes de covid-19 (luvas e aventais descartáveis, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção entre outros itens de segurança).

Os recursos desta segunda rodada de investimentos também serão direcionados para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do programa Unidos Contra a Covid-19 (unidos.fiocruz.br) para ampliação da capacidade de testagem de coronavírus no país.

Adicionalmente, a companhia conduziu uma campanha para arrecadar produtos de higiene pessoal e máscaras respiratórias N-95 para doação às famílias atendidas pelas ONGs apoiadas pela seguradora. A campanha também teve apoio da Z Zurich Foundation e para cada R$ 1,00 arrecadado, a entidade doou mais R$1,00. “O momento é de união e solidariedade. Com esta iniciativa, nosso objetivo é auxiliar diretamente 25 mil pessoas”, diz Franco.

Além das ONGs Somar, Locomotiva, Olga Kos e Hurra!, o IPPE (Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores) também será beneficiado pela campanha.

Além destas ações, a empresa criou também um benefício adicional para colaboradores, de até R$ 20 mil, para custear despesas médicas e hospitalares dos funcionários e suas famílias em caso de necessidade de hospitalização para tratamento do coronavírus.

Valores doados

Zurich……………………………………….R$ 3.446.429,63

Z Zurich Foundation……………………..R$ 5.371.429,63

Zurich Santander…………………………R$ 825.000,00

N.F.

Revista Apólice