Com o isolamento social por conta do novo Coronavírus, o uso de consultas médicas virtuais vem aumentado no país. Atenta a esta demanda dos consumidores, a Zurich desenvolveu uma campanha em que irá oferecer gratuitamente um pacote de telemedicina, válido por 90 dias, para os clientes que fizerem a contratação online de um seguro de roubo ou furto qualificado na compra de equipamentos na rede de varejo Fast Shop, parceira da companhia. A campanha tem validade até 24 de julho.

O serviço oferece suporte médico para os segurados com atendimento remoto por videoconferência. Após a orientação virtual, o cliente ainda recebe em seu e-mail um relatório completo com as orientações gerais, uma sugestão diagnóstica, prescrição de medicamentos para alívio de sintomas e conduta sugerida. Todos os documentos emitidos são assinados com certificação digital e aceitos nas farmácias em todo o território nacional. O serviço tem médicos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“Estamos num momento de transformação digital e nossa iniciativa parte do crescimento das vendas online, principalmente dos seguros de roubo ou furto qualificado de equipamentos, buscando apoiar nossos parceiros. Esta é uma oportunidade segura para que os clientes que apresentam algum sintoma não precisem se deslocar até o hospital. É também um serviço de medicina a distância importante para quem não tem plano de saúde”, diz Luis Reis, diretor de Afinidades da seguradora.

“Mais do que oferecer um seguro, trabalhamos em parceria com a Zurich para oferecer um serviço de proteção. Neste cenário de pandemia, acreditamos ser pertinente trazermos mais esta vantagem ao cliente, que em sua experiência de aquisição conosco contará com um serviço gratuito”, afirma Roberto Oliveira, diretor comercial de Serviços da Fast Shop.

Após a compra de um seguro de roubo ou furto qualificado de equipamentos, o serviço de telemedicina ficará disponível para o cliente durante 90 dias.

N.F.

Revista Apólice