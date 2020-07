A Zurich conquistou a apólice de seguro de responsabilidade civil do Bondinho Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. O seguro garante indenizações em eventuais ocorrências de danos a terceiros, aos usuários do teleférico e visitantes do parque.

“É um privilégio ser escolhida para ser a seguradora deste ícone do turismo no Brasil”, diz Roberto Hernandéz, diretor executivo de seguros corporativos da companhia.

Para o executivo, “os consumidores estão cada vez mais exigentes e isso aumenta a responsabilidade das empresas em todas as suas operações, o que torna o seguro de RC cada vez mais relevante. A apólice foi desenvolvida sob medida e contou com a participação de uma equipe multidisciplinar e especializada em coberturas especiais e gerenciamento de risco da empresa”, afirma Hernandéz.

Leia mais: Zurich lança assistente virtual para atendimento ao cliente

Inaugurado em 1912, o Bondinho liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Pão de Açúcar, e recebe em média 1,5 milhão de pessoas ao ano que vão ao local apreciar uma das mais belas vistas da capital fluminense.

A DN2A Consultoria e Corretagem de Seguros é a parceria da seguradora na colocação desta apólice. “Esta união com a corretora abre oportunidades de expansão no segmento de responsabilidade civil em mercados importantes, como este de turismo. Será uma parceria duradoura com grandes projetos pela frente”, diz Cristiane Mello, diretora regional da empresa.

N.F.

Revista Apólice