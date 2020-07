Reforçando seu compromisso com a democratização dos investimentos no Brasil, a XP disponibilizou o primeiro Plano de Previdência ESG do país. O produto é 100% voltado para renda variável e reúne ações de empresas listadas na bolsa que tenham alto padrão de práticas de responsabilidade social, ambiental e de governança (ESG, na sigla em inglês).

“O caráter ESG deste plano tem relação muito forte com planejamento a longo prazo, que é o que os clientes de planos de previdência buscam quando fazem este tipo de investimento. Papéis de empresas responsáveis com o meio ambiente, com sua governança corporativa e com desenvolvimento social tendem a ter resultados mais positivos no decorrer dos anos”, explica Roberto Teixeira, head da companhia.

Este é o segundo produto da empresa com caráter ESG lançado desde junho, quando a organização criou uma diretoria inteiramente focada em ações e ativos socioambientais e de governança. O outro é o Trend Global ESG, fundo multimercado que investe em ETFs internacionais com papéis de empresas globais como Apple, Amazon, Microsoft e P&G.

“ESG não é apenas uma tendência no mundo dos investimentos, mas sim uma necessidade que não tem mais volta. O investidor está cada vez mais exigente e quer saber de que maneira as empresas em que investe proporcionam não apenas retorno financeiro para acionistas e credores, mas também impactos concretos para a sociedade. Por isso, o portfólio passa por um rígido processo de seleção, privilegiando companhias verdadeiramente sustentáveis”, completa Marta Pinheiro, diretora de ESG da seguradora.

O produto já está disponível nas plataformas da companhia e é composto inteiramente com ações. Por conta disso, está aberto apenas a investidores qualificados (que possuem pelo menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras). A movimentação inicial é de R$ 5 mil, com aportes mínimos posteriores de R$ 500.

“Agora possuímos mais de 80 ofertas entre variados produtos para seus clientes e está em segundo lugar em captação total para o segmento no país. O braço de previdência é líder de mercado, oferecendo agora, com viés ESG, mais uma importante opção para a jornada de longo prazo do cliente”, completa Teixeira.

N.F.

Revista Apólice