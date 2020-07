A Wiz Parceiros, unidade de negócio da Wiz que presta suporte para a distribuição de crédito, estreia no mercado de consignado para servidores públicos e do INSS, além de crédito pessoal, com oferecimento de cartão consignado para o mercado em geral. Em parceria com a fintech mineira uConecte, a operação nasce com a participação de oito instituições financeiras nacionais, entre bancos tradicionais e digitais.

A união entre as duas empresas criará uma operação de alta capilaridade e com diferencial tecnológico. A Wiz Parceiros, com expertise em gestão de canais indiretos, atua com mais de 300 parceiros que possuem aproximadamente 8.000 pontos de venda. Já a uConecte, fintech ligada ao ambiente de inovação e aceleração da empresa, aportará funcionalidades tecnológicas por meio de sua plataforma baseada em inteligência artificial (IA) conectada ao PPW (Portal Parceiros Wiz), exclusivo dos parceiros que, além do sistema de vendas, possui diversas funcionalidades.

“Os parceiros contarão com estrutura e suporte da companhia para acelerar a distribuição do WizCred, assim como já fazemos com consórcio e home equity. A parceria com a uConecte possibilitará ganho de eficiência operacional, além de ampliar a dinâmica das funcionalidades em nosso portal. Montamos uma solução e atuaremos com a nossa força de venda”, diz Rodrigo Salim, diretor executivo da empresa..

Para Heverton Peixoto, CEO da Wiz, a organização planeja continuar sua estratégia de ampliar o portfólio de atuação ao longo deste ano. Além de potencializar os resultados dos parceiros atuais, a empresa segue em busca de novas oportunidades. “Para 2020, traçamos o objetivo de capturar e alavancar resultados das últimas aquisições realizadas, continuar a fazer o nosso melhor trabalho para as unidades de negócio já estabelecidas, como a entrada no mercado de consignado, além de seguir em busca de negócios que tenham aderência estratégica à nossa área de atuação, para avaliação de possíveis novas transações e adições de novas unidades ao conglomerado”, reforça.

Segundo Marcelo Amâncio, cofundador da uConecte, a experiência da empresa no mercado de tecnologias financeiras especializada em crédito consignado e empréstimos será um diferencial na operação com a Wiz Parceiros, por oferecer às equipes de vendas uma nova plataforma de serviços ágil e intuitiva.

“Um Levantamento realizado aponta uma possível economia de até 50% em custos operacionais e economia de tempo na comercialização de produtos, já que a operação poderá ser feita de forma online”, destaca. “O mercado de consignado público não é muito transparente no país e essa ferramenta traz melhorias, com fidelização de até 70% quando o cliente retorna à plataforma”, completa o executivo.

Portal PPW e uConecte

A uConecte traz uma solução para a comercialização do crédito consignado, com informações claras ao cliente e vendedor, diversificação de produtos e gestão antifraude, além da formalização 100% online com biometria facial. A plataforma já conta com 370 mil usuários e nota de satisfação 93,8.

Toda essa tecnologia estará integrada ao Portal Parceiros Wiz (PPW), já adotado pelos parceiros para operações de consórcios e home equity. O Portal possui a função de unificar as ferramentas de venda e gestão em um único lugar, isso inclui simuladores de propostas, peças de comunicação personalizadas, acesso a suporte e notícias e informações do segmento, além da ferramenta de gestão da carteira de clientes e um EAD personalizado.

O PPW agrega funcionalidades que permitem melhorar a eficiência operacional dos parceiros. Isso proporciona o aumento das vendas, além de otimização do tempo. Atualmente, 80% da base de parceiros já utiliza o portal. Foram cerca de 14 mil logins e 169 mil simulações realizadas em 2019.

N.F.

Revista Apólice