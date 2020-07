O bate-papo online “A importância do posicionamento estratégico antes do digital” reuniu ontem, 29 de julho, empresários, gestores, corretores de seguros e associados do Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul (CVG-RS) na plataforma Zoom. Participantes dentro e fora do estado conversaram sobre o bom planejamento para estratégias de sucesso online e offline. Parte de uma série de webinários dedicados ao mercado de seguros, o encontro virtual contou com a especialista em marketing estratégico, Fernanda Bertacini, e foi aberto ao público.

Fernanda abordou a importância do empreendedor conhecer a própria marca e seus diferenciais, seus clientes e o mercado. Para ela, quanto mais se sabe sobre estes pilares, mais customizado é o mix de produtos ofertados ao cliente e melhor é a entrega de conteúdos de valor para ele. Em outras palavras: maior é a identificação do cliente com a marca. Segundo a especialista, o pós-covid irá trazer mudanças substanciais aos hábitos e comportamentos do consumidor. Ele agora busca marcas com propósito, abertas a ouvir o que ele tem a dizer e com papel relevante na sociedade.

Para Andreia Araújo, presidente da entidade, a série de webinários ajuda a promover bons encontros e estratégias para enfrentar novos desafios. “Queremos oferecer um ambiente mais colaborativo no mercado de seguros pós-pandemia. Para isso, é fundamental levar boa informação e capacitação e ao setor ao mesmo tempo em que estamos mais próximos da sociedade em geral”.

Ao final do bate-papo, um dos participantes foi sorteado e contemplado com um diagnóstico em marketing estratégico pós-evento com a convidada.

