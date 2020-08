A partir de 1º de agosto todas as vendas de seguros de Vida e planos de Previdência da SulAmérica, ambos na categoria individual, serão feitas integralmente online. Com esta mudança, o preenchimento da proposta e a assinatura do contrato poderão ser feitos em menos de 10 minutos no Portal do Corretor.

“A digitalização do processo atende a uma demanda de corretores e clientes para que tivesse mais agilidade. Fizemos isso sem abrir mão da segurança. O parceiro pode usar seu tempo para conhecer o cliente, entender seu momento de vida e oferecer a melhor solução de proteção da seguradora”, explica André Lauzana, vice-presidente comercial e marketing da companhia.

