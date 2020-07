A Minuto Seguros acabou de realizar um estudo com base na lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) com os carros mais vendidos no Brasil em junho.

O Onix, da Chevrolet, completa mais um mês na liderança do ranking dos carros mais vendidos do Brasil se recuperando em partes da queda nas vendas registrada desde o início da pandemia de coronavírus. Em junho, foram 6.234 unidades comercializadas, quase o dobro dos números contabilizados em maio.

Com relação ao preço médio do seguro do Onix, houve queda de 4,8% para o público feminino em relação a maio. Em junho, o valor entre as capitais cotadas para elas ficou R$ 1.479 contra os R$ 1.553 levantados no mês anterior. Para os homens, a média das cotações teve elevação de 5,3%, passando de R$ 1.852, em maio, para R$ 1.949, em junho.

Pelo terceiro mês consecutivo, o HB20 ficou atrás apenas do Onix em quantidade de veículos comercializados. No que diz respeito ao valor do seguro, a notícia é excelente para as mulheres, já que preço médio ficou 9,5% mais barato em comparação a maio, o que fez com que o modelo da Hyundai registrasse o menor valor do seguro entre os mais vendidos para o público feminino: R$ 1.317. Destaque para a cotação de São Paulo, que ficou em R$ 1.168, o que significa uma redução de 21,2% em relação ao último mês. Para os homens, foi registrada uma leve elevação de 2,6% entre todas as capitais utilizadas no levantamento.

Fora do Top 10 em maio, o T-Cross surpreendeu e assumiu a terceira colocação entre os carros mais vendidos do Brasil em junho. No quesito preço médio do seguro, o modelo da Volkswagen registrou elevação para ambos os públicos em relação a maio: 3% para os homens e 17,5% para as mulheres. No entanto, tanto o perfil masculino quanto o feminino tiveram reduções nas cotações em São Paulo, 3,9% e 9,7%, respectivamente.

Compass volta ao Top 10 com queda de até 19,7% no preço do seguro; Creta também registra redução na média das cotações

Uma das novidades no ranking dos carros mais vendidos do Brasil de junho foi o retorno do Compass ao Top 10, em que não havia aparecido nenhuma vez em 2020. Além de voltar a figurar na lista, outra boa notícia envolvendo o modelo da Jeep foi a redução do preço médio dos seguros. Para os homens, o valor ficou 14% mais barato, saindo dos R$ 4.635 de maio para R$ 3.991. No caso do público feminino, a queda foi ainda maior: 19,7%.

Outro modelo a estrear entre os 10 primeiros no ano foi o Creta, que também registrou redução no preço do seguro para ambos os públicos. A média das cotações para o modelo da Hyundai ficou 2,2% menor para o perfil masculino e 18,7% para o feminino. Em maio, as mulheres pagavam, em média, R$ 2.589 pelo seguro do veículo, enquanto em junho, o valor ficou em R$ 2.105.

Fora da lista no mês de maio, outro modelo da Jeep mostrou um salto nas vendas em junho. O Renegade ficou com a quarta colocação do ranking, mas ao contrário do Compass, apresentou uma leve elevação no preço médio do seguro: 1% para os homens e 3% para as mulheres. Enquanto isso, na quinta posição, o Tracker, da Chevrolet, registrou queda de 8,5% no preço médio do seguro para o público feminino em relação a maio: passou de R$ 2.772 para R$ 2.536. Já para o perfil masculino houve aumento de 17,4%.

Acostumado a ficar entre os 10 carros mais vendidos do Brasil, o Gol, que terminou o mês na sexta posição, registrou mais uma vez uma queda no valor médio do seguro para as mulheres, na ordem de 12,5%. Em junho, o preço entre as capitais cotadas para elas ficou em R$ 1.514. No que diz respeito aos homens, foi registrada uma elevação de 2,8%.

Na sétima colocação entre os mais vendidos, o Kwid teve mais uma ótima notícia com relação ao preço do seguro: redução no valor para ambos os públicos. Para as mulheres, a queda foi de 8,7%, já que a média das cotações passou de R$ 1.454, em maio, para R$ 1.318, em junho. No caso dos homens, o prêmio do seguro ficou 2% menor em comparação ao levantamento anterior. Com o valor de R$ 1.728, a mini-SUV da Renault fechou o mês com o preço médio do seguro mais barato dentro do Top 10 para o perfil masculino.

Presente entre os três primeiros colocados no ranking dos mais vendidos de outubro de 2019 até janeiro de 2020, o Ford KA não para de cair dentro do Top 10 e terminou junho na oitava posição. No que diz respeito ao preço médio do seguro, chama a atenção a redução de valores para o público feminino em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, o valor passou de R$ 1.448, em maio, para R$ 1.304, em junho, queda de cerca de 10%. Na cidade carioca, a redução foi de 11,4%.

Análise do preço do seguro dos mais vendidos

O preço médio do seguro de todos os 10 veículos da lista entre as capitais cotadas em maio foi de R$ 2.504 para os homens, cerca de 14,6% mais alto do que o registrado em maio. Para as mulheres, considerando este quesito, o valor médio foi de R$ 1.974 e representou uma elevação de 6,8% em comparação ao mês anterior.

O valor médio do seguro mais barato para o público masculino, em maio, ficou com o Renault Kwid. No levantamento realizado, os homens pagam R$ 1.728. Enquanto isso, o posto de valor médio do seguro mais alto ficou com o Compass: R$ 3.991. Para as mulheres, o menor preço médio do seguro registrado em janeiro foi o do HB20: R$ 1.317. O mais caro foi, assim como para o público masculino, o Compass: R$ 3.302.

Para realizar o estudo, a corretora considerou como perfil um condutor homem e uma condutora mulher, de 35 anos, ambos casados. Foram avaliados os preços dos seguros em cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE).

Quem paga menos pelo seguro?

Dentro destes perfis mencionados, o preço do seguro para o HB20 é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas para homens. O valor mais alto está em Porto Alegre, com R$ 2.014, e o menor em Fortaleza, por R$ 1.779, uma distância de R$ 235. No contraponto de diferença de valores, ainda citando o público masculino, o Compass é o que possui a maior diferença entre estados: R$ 2.500. A mais alta no Rio de Janeiro, R$ 5.770, e a menor em Porto Alegre, com R$ 3.269. Para os homens, Fortaleza é a cidade com seguro mais barato: quatro dos dez carros. Nos seguros com valores mais altos, Rio de Janeiro e Porto Alegre são as cidades que detêm os maiores preços: cinco modelos cada uma. Goiânia registrou o menor preço entre todos os modelos cotados no perfil masculino: R$ 1.556 para o Kwid. O preço médio do seguro para homens, em São Paulo, para os 10 carros mais vendidos é de R$ 2.222. Já no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 2.935.

Agora, falando no perfil feminino, o Kwid é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas, com uma diferença de R$ 237, do valor mais alto, que está em Porto Alegre, com R$ 1.402, para o mais baixo, que está em Goiânia, com R$ 1.165. Em outra comparação, o T-Cross ficou com a maior distância de valores: R$ 1.462. A maior em Porto Alegre, com R$ 2.950, e a menor em São Paulo, com R$ 1.488. No âmbito do público feminino, a capital paulista é a cidade com o seguro mais barato: sete dos dez carros. Já os valores maiores estão concentrados em Porto Alegre: seis dos dez veículos cujo seguro tem maior preço ficam na capital gaúcha. O menor valor entre todos os modelos e capitais cotados no perfil feminino ficou com Goiânia: R$ 1.165 para o Kwid. O preço médio do seguro em São Paulo, para as mulheres, ficou em R$ 1.695 e no Rio de Janeiro, R$ 2.219.

Tabelas com os valores do seguro

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Sulamerica e Zurich.

Perfil: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

Plano: Cobertura de terceiros de R$ 100 mil.

* As cotações utilizadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

N.F.

Revista Apólice