Abordando os fundamentos dos seguros de transportes de bens e mercadorias, tanto no País quanto no exterior, o Curso Básico de Seguros de Transportes, oferecido pela Universidade Corporativa Sincor (Unisincor) e a Conhecer Seguros, acontece de forma online e ao vivo, nos dias 24, 26 e 31 de agosto e 2 e 9 de setembro.

As inscrições estão com valores promocionais até o dia 10 de agosto. O investimento é de apenas 10x de R$ 49,96 (ou à vista por R$ 455) e, no caso dos corretores de seguros associados ao Sincor-SP, o valor vai para 10x de R$ 34,76 (ou à vista por R$ 318,50). As inscrições devem ser realizadas através do site da Unisincor.

O treinamento será apresentado pelo professor Artur Santos, que é formado em Engenharia Civil, administrador de empresas e especialista em seguros, com atuação no setor há cerca de 45 anos. Atualmente é vice-presidente de Operações na Pamcary Seguros, professor da Escola Nacional de Seguros e titular da Cátedra de Seguros de Transportes da Associação Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

No conteúdo do curso, serão apresentados temas como contrato de transportes de diversos modais, legislação específica, tipos de apólice, Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento da Carga (RCF-DC), averbação e gerenciamento de risco.

