A Tokio Marine está em busca de serviços e ferramentas digitais capazes de proporcionar maior comodidade ao dia a dia de seus clientes e corretores. Por isso, a seguradora passou a oferecer a vistoria prévia digital, que permite o autoatendimento via celular ou tablet na contratação dos produtos Tokio Marine Auto, Auto Clássico, Auto Popular, Auto Roubo, Auto Roubo + Rastreador e Auto Frota.

“Nos últimos meses ofertamos a vistoria a distância por intermédio de um prestador. A novidade, no entanto, é a criação de um canal mais prático e intuitivo, exclusivo da companhia. O lançamento agiliza o processo de contratação, eliminando a necessidade de agendamento ou uma vistoria presencial, e torna a experiência mais conveniente para o segurado”, diz Luiz Padial, diretor de Automóvel da empresa.

Disponível conforme critérios estabelecidos pela seguradora no momento da contratação, a vistoria prévia digital segue um passo a passo bastante simples. O segurado recebe uma mensagem de SMS, WhatsApp ou e-mail com o link para realização do procedimento. Após clicar no link, ele deve checar seus dados na tela inicial e dar início a uma série de fotografias do automóvel, seguindo a indicação dos quadros que aparecem na tela do celular.

“Não é preciso instalar nenhum aplicativo no celular nem procurar nenhuma indicação prévia de uso da ferramenta. Fizemos questão de pensar em uma interface simples e autoexplicativa para o usuário”, afirma Padial.

Ao cliente, basta seguir os modelos de cada uma das fotos que devem ser capturadas, com indicações sobre a posição em que deve manter o aparelho e a iluminação do local, para obter maior eficiência no procedimento. Será possível, ainda, incluir outras imagens, caso o consumidor julgue que são importantes para a avaliação do veículo.

“Sabemos que o segurado está em busca de maior comodidade e segurança, principalmente neste momento em que é preciso resolver o máximo de tarefas sem sair de casa. Dessa forma, a vistoria digital é uma iniciativa para atender o cliente de acordo com suas necessidades, onde quer que ele esteja”, conclui o diretor.

N.F.

Revista Apólice