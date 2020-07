A Tokio Marine amplia neste mês a oferta de seguros para o segmento de motocicletas. A companhia passa a disponibilizar coberturas básicas contra colisão, incêndio, roubo e furto, além de Assistência 24h e Responsabilidade Civil (RCV-F) a diversos modelos, que vão desde as mais urbanas e funcionais scooters até as motocicletas de alto desempenho e customizadas.

“Sabemos que esse é um mercado em expansão, uma vez que as pessoas estão em busca de alternativas de mobilidade cada vez mais eficientes e baratas. Queremos levar nossa expertise a esse público, que está em busca de uma opção de proteção e segurança para complementar suas opções de deslocamento no trânsito”, afirma Luiz Padial, diretor de Automóvel da seguradora.

Estão aptos ao seguro modelos das montadoras Honda, Yamaha, BMW, Triumph, Suzuki, Kawasaki, KTM, Dafra e Harley-Davidson, cuja finalidade seja lazer e/ou locomoção diária. Ficam excluídas da oferta motocicletas cujo uso seja comercial, ou seja, destinado ao transporte e à entrega de objetos e mercadorias.

Um diferencial que a empresa apresenta em seu portfólio, e que torna o produto competitivo, é a cobertura de Indenização Integral. Sua contratação prevê indenização exclusivamente para sinistros que configurem perda total, isto é, nos quais o custo do reparo fique acima de 75% do valor contratado.

“Há pesquisas que demonstram que, em 45% dos municípios, principalmente nos mais distantes das metrópoles, o número de motos em circulação é superior ao número de carros. São regiões onde a motocicleta é o principal meio de transporte diário. A cobertura de Indenização Integral é perfeita para condutores com o perfil dessas cidades, que sabem a importância de estarem seguros no dia a dia, mas sem abrir mão de preços competitivos”, diz Padial.

Os produtos contam com condições de parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, sem comprometimento de limite. Com as opções de franquia básica ou reduzida, a seguradora ainda oferece: Assistência 24h, que pode ser acionada para serviços emergenciais, como guincho, despachante e outros; e adicionais de cobertura para danos a terceiros. Essas alternativas podem ser adequadas de acordo com a conveniência e o orçamento do cliente. “A cobertura de Responsabilidade Civil é um diferencial importante para esse público, uma vez que a maioria dos acidentes de moto envolve terceiros”, ressalta o executivo.

O diretor ainda destaca o potencial de vendas do produto. “Nossa entrada nesse mercado, sem dúvida, facilita a vida do corretor, que pode contar com a tranquilidade de trabalhar com o reconhecimento e a qualidade que a empresa já possui”, conclui Padial.