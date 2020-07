A Tokio Marine ampliou as funcionalidades do seu aplicativo de avaliação de vistoria de Transporte Internacional. Apresentado ao mercado em 2019, a solução dispensa a vistoria presencial em caso de avaria de carga, o que dá maior agilidade ao processo de despacho aduaneiro. Nessa nova etapa, a ferramenta disponibiliza a elaboração automática e o envio digital da Carta de Protesto aos transportadores e depositários, em caso de expectativa de danos à carga em portos, aeroportos ou armazéns.

“Acreditamos que a tecnologia é uma grande aliada do mercado segurador para simplificar processos e contribuir para a geração de negócios dos nossos parceiros de negócios”, afirma Adilson Lavrador, diretor executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros da companhia.

O novo serviço, disponível por acesso via celular ou computador, visa facilitar a elaboração e o envio do protesto, tendo em vista que todos os dados adicionados no aplicativo para análise do setor de avaliação de liberação de vistoria são captados no módulo de emissão do protesto, o que agiliza a elaboração do documento. A ferramenta permite ainda o controle pela seguradora de toda a questão de protocolo (recebimento e leitura) dos destinatários. Sob responsabilidade do segurado, ficam apenas as orientações fornecidas pelo próprio aplicativo sobre as providências a serem tomadas.

“Além de toda a importância na área operacional, é relevante frisar que, além de o segurado não ter de despender um valor adicional para usar o serviço, a ferramenta possibilita uma diminuição no seu custo interno, uma vez que o envio, que antes era realizado via Correios, agora é feito de forma digital”, ressalta Valdo Alves, diretor de Transportes da empresa.