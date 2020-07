A THB Brasil, empresa especializada em Gestão de Riscos, Consultoria de Benefícios e Corretagem de Seguros e Resseguros, apresenta Juliana Redó como a nova head de Resseguros Facultativos dentro da área de Ramos Elementares da companhia.

Juliana é formada em administração e possui mais de 17 anos de experiência em áreas como a de sinistros e placement, tendo passado por empresas como Guy Carpenter e Aon. Na THB Re, a executiva chega para ajudar no desenvolvimento e estruturação do time, com o objetivo de ampliar a atuação da equipe fomentando novas oportunidades de negócios e crescimento do Grupo.

“Pretendo expandir a atuação da empresa no mercado de resseguros e buscar novas oportunidades de negócios na área. Para isso estamos montando um time bastante especializado com foco nas melhores soluções para os clientes”, afirma Juliana.

